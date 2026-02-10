Naši Portali
OTKRIVENI NOVI DETALJI

Podignuta optužnica protiv časne sestre: Izmislila napad nožem, razotkrile je kamere

Večernji.hr
10.02.2026.
u 20:40

Na temelju prikupljenih dokaza, tužiteljstvo je predložilo da se časnu sestru Mariju kazni uvjetnom zatvorskom kaznom s rokom kušnje od tri godine, uz obvezu podmirenja troškova kaznenog postupka.

Časna sestra Marija (35) suočava se s optužbom za lažno prijavljivanje kaznenog djela nakon što je krajem prošle godine policiji prijavila da ju je na jednoj zagrebačkoj ulici nožem napao migrant koji je pritom navodno uzvikivao „Allahu ekber“, izvještava Jutarnji list. Prema navodima iz optužnice Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, utvrđeno je da je časna sestra doista imala ubodnu ranu u predjelu trbuha, no istraga je pokazala da si je ozljedu nanijela sama u svom domu. Nož kojim se ozlijedila kupila je dan ranije u jednoj trgovini u Importanne Galleriji, piše Jutarnji list. 

Cijeli slučaj započeo je 28. studenoga 2025. godine, kada je liječnik iz bolnice obavijestio policiju da je na kirurškom odjelu zaprimljena žena s ubodnom ranom koja tvrdi da je napadnuta na ulici oko 13.30 sati. Policiji je opisala navodnog napadača te navela da se incident dogodio u Ulici Doline. Policijski službenici odmah su obavili očevid na navedenoj lokaciji i pregledali snimke videonadzora, no nisu pronašli nikakve tragove krvi niti je na kamerama zabilježeno njezino kretanje u vrijeme koje je navela. Nakon toga policija je otišla u njezin dom, budući da je izjavila kako se ondje uputila oprati krv s tijela. U kući su pronađeni tragovi brisanja krvi, zbog čega je očevid proširen.

U blizini kuće, u otpadu, pronađeni su krvava bijela majica, mokri toaletni papir sa zgužvanim klupkom smeđih dlačica, crne čarape, britvica, plastični omot te nož. Kako navodi Jutarnji list, daljnjom analizom snimki nadzornih kamera i računa od 27. studenoga utvrđeno je da je sestra Marija tog dana u 14:47 sati ušla u trgovinu u Importanne Galleriji i kupila kuhinjski nož, koji je potom spremila u bijelu torbu. Taj je nož kasnije pronađen u crnoj vrećici uz kontejner u blizini njezina doma, s tragovima krvi i sitnih dlačica. Policija je prikupila i podatke o taksi-vožnjama na dan navodnog napada te joj predočila sva prikupljena saznanja.

Psihijatrijsko vještačenje provedeno u Klinici za psihijatriju nije pokazalo postojanje težih psihičkih poremećaja ni psihotičnih smetnji. Ipak, vještak je zaključio da je njezina sposobnost shvaćanja i upravljanja vlastitim postupcima bila djelomično smanjena, ali ne u mjeri koja bi bitno utjecala na odgovornost. Na temelju prikupljenih dokaza, tužiteljstvo je predložilo da se časnu sestru Mariju kazni uvjetnom zatvorskom kaznom s rokom kušnje od tri godine, uz obvezu podmirenja troškova kaznenog postupka.
policija nož optužnica Sud časna sestra

Komentara 2

Pogledaj Sve
NI
NicolasMaduro
20:45 10.02.2026.

To je nečasna sestra!

JO
Josip12345
20:45 10.02.2026.

Kako sad kamere??? Pa u službenoj objavi mupa, rečeno je da kamera na navodnom poprištu nije bilo. Jel tu netko nekog malo.....

