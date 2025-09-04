Bivšu ravnateljicu NSK terete da je službenom karticom plaćala ručkove, odjeću, obuću...

Privatne ručkove, avionske karte, odjeću, obuću.... Sve to je, tvrdi ŽDO Zagreb, službenom karticom, plaćala Dunja Seiter - Šverko od 1. siječnja 2012. do 30. travnja 2015. dok je bila glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu. Službenom karticom, je prema optužnici, koja je podignuta lani u svibnju, a sada je postalo pravomoćna, plaćeno 25.157 njezinih privatnih troškova, zbog čega je optužena za zloporabu položaja i ovlasti, ali i za krivotvorenje službene isprave.

Jer tužiteljstvo je tereti i da si je neopravdano isplatila i oko 33.139 eura naknada za prekovremeni rad, svjesna da je riječ o neosnovanim isplatama jer prema ugovoru o radu, nje imala pravo na isplatu naknada za prekovremeni rad. Osim nje, optužena je i Suzana Kos, koja se tereti da je kao voditeljica Odsjeka računovodstva i financija NSK-a, plaćala račune kreditnih kartica koje joj je dostavljala Seiter- Šverko, iako je bila svjesna, tvrdi tužiteljstvo, da se radilo o privatnim, a ne poslovnim troškovima.

Izjava dr. Maje Grbe Vujević Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izvidi su pokrenuti još 2015., nakon što je tužiteljstvo dobilo više anonimnih prijava u kojima se navodila da tadašnja glavna ravnateljica NSK-a, službenom karticom plaća privatne troškove. Policija je tužiteljstvu posebno izvješće podnijela u studenom 2017., a službena istraga je pokrenuta u ožujku 2023. Optužnica je podignuta lani, a zagrebački Županijski sud ju je sada potvrdio, nakon što je prethodno odbio zahtjev obrana za izdvajanjem nezakonitih dokaza. Obrane su se na tu odluku žalile, žalbe im je Visoki kazneni sud odbio, pa sada,10 godina od podnošenja prvih anonimnih prijava, možda počne i suđenje.

Tijekom istrage, Seiter-Šverko, koja je sada zaposlena u Državnom arhivu u Rijeci, se branila šutnjom, dok je Suzana Kos iznijela obranu. - Glavna ravnateljica je imala službenu karticu, kojom je podizala gotovinu, kupovala sve i svašta, sama je potpisivala račune, a postojao je i žig "naređujem plaćanje" koji bi ona parafirala što je značilo da se navedeni trošak može platiti. U početku je donosila račune, kasnije više ne, a kada je sve to prešlo neke granice, računovodstvo ju je tražilo da potpiše kako će mjesečno vraćati 1000 kuna mjesečno - kazala je među ostalim u svojoj obrani Suzana Kos.

Seiter- Šverko se tereti i da je naložila računovodstvu da joj neosnovano plati 1132 prekovremena sata u iznosu od oko 90.339 kuna. Taj je novac zadržala za sebe, a NSK je ukupno oštećen za 249.687 kuna (33.139 eura) jer su bili plaćeni i porezi i doprinosi. Tereti ju se i da je službenom karticom platila 139.009 kuna (18.449 eura) privatnih troškova te da je tom karticom plaćeno i 50.539 kuna (6.707 eura) za troškove konzumacije hrane i pića Seiter - Šverko i njoj bliskih osoba u jednom restoranu.