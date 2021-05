Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra Lovre Kuščevića i još petero ljudi

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Lovre Kuščevića, njegove supruge Zorane i još četvero hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, primanja mita, pomaganja u primanju mita, davanja mita, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, poticanja na prouzročenje stečaja te sprječavanja dokazivanja.

Prvookrivljenom Kuščeviću stavlja se na teret da je, od prosinca 2008. do 24. ožujka 2018., kao načelnik Općine Nerežišća dogovorio s drugookrivljenicom, svojom suprugom, pribavljanje značajne nepripadne materijalne koristi stjecanjem poljoprivrednog zemljišta i njegovom prenamjenom u Prostornom planu uređenja Općine u građevinsko zemljište te daljnjom prodajom. Kuščević je, navodi USKOK, znajući da su nekretnine koje su se prema tada važećem Planu nalazile izvan zone građevinskog zemljišta pogodne za uvrštenje u građevinsko područje naselja, kontaktirao vlasnike nekretnina pri čemu je prešutio da njihove nekretnine udovoljavaju uvjetima za prenamjenu u građevinsko zemljište te im neistinito prikazao da ih planira koristiti u poljoprivredne svrhe, dogovorio je sa suprugom da ona zaključi kupoprodajne ugovore za predmetne nekretnine, što je ona i učinila te kao kupac sklopila ugovore za ukupan iznos od 70.000,00 kuna (15,76 kuna po m2).

Potom je Kuščević, stručnom izrađivaču Plana podnio prijedlog da se granice postojećeg građevinskog područja naselja prošire i na čestice zemlje u vlasništvu svoje supruge. Na osnovu izmjena Plana iz 2011. godine, Zorana Kuščević je tijekom 2013. godine podnijela zahtjeve te je u svibnju 2017. godine ishodila rješenja o uvjetima građenja i provela parcelaciju zemljišta. Potom je Lovre Kuščević dogovorio prodaju dijela tog zemljišta trgovačkom društvu iz Zagreba, slijedom čega je Zorana s tim društvom zaključila ugovor o prodaji dijela zemljišta površine 1951 m2 za iznos od 200.000 eura (762,70 kuna po m2), dok je preostali dio zemljišta ostao u njezinu vlasništvu. Time su supružnici Kuščević, stoji u optužnici, pribavili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 2.289.045 kuna.

Video: Kuća bivšeg ministra Lovre Kuščevića

Nadalje se Kuščevića tereti da je od studenoga 2009. do kolovoza 2010. godine, omogućio trećeokrivljenom Ivicu Žuviću, svojem šogoru, kupnju stana iz Programa POS-a pod uvjetima povoljnijim od tržišnih u pogledu kamata, znajući da na to nema pravo jer je već posjedovao nekretninu s vom vlasništvu. Žuvić je stekao vlasništvo nad stanom iako na to nije imao pravo te mu je, na ime razlike između obračunate kamate po nižoj kamatnoj stopi i kamate prema uvjetima redovnog stambenog kredita poslovne banke, pribavljena korist od najmanje 73.699 kuna.

Osim toga se Kuščevića terete da je, od kolovoza 2011. do kolovoza 2015. godine, u Nerežišćima i Splitu, nakon što je trgovačko društvo iz Splita na području uvale Grška otkupilo poljoprivredno zemljište od 105.242 m2, dogovorio s Antom Marinovićem, odgovornom osobom društva, da se zemljište uvrsti u Plan radi izgradnje građevina u svrhu obavljanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, iako takvom prijedlogu nije bilo udovoljeno u prethodnom postupku izmjena i dopuna Plana.

Pritom su, tvrdi USKOK, dogovorili da će Marinović kao protuuslugu prepustiti Kuščeviću vlasništvo na dijelu nekretnine na kojem se nalazila ruševna nastamba koja udovoljava uvjetima za rekonstrukciju i adaptaciju u gospodarsku zgradu. Kako bi prikrili sudjelovanje dogovorili su s trećeokrivljenim, njegovim šogorom, da bude samo nominalno označen kao kupac i zaključi s društvom kupoprodajni ugovor za predmetnu nekretninu u kojem će se navesti cijena od 5.180 eura bez stvarne namjere plaćanja. Stvarna tržišna vrijednost nekretnine, koja je u konačnici prenesena na Kuščevićeva oca, iznosila je 310.000 kuna, kolika je nepripadajuća imovinska korist za koju Uskok tereti bivšeg općinskog načelnika.

Također, Kuščevića terete da je s predsjednikom Općinskog vijeća Jakšom Gojićem i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Svemirom Obilinovićem (koji je sadašnji načelnik Nerežišća) od prosinca 2015. do veljače 2016. godine, u Nerežišćima i Supetru, dogovorio da mu omoguće povećanje vrijednosti njegove nekretnine kroz prenamjenu gospodarskih građevina, odnosno štale u stambene, poslovne ili zgrade mješovite namjene, izmjenom Plana protivno Zakonu o prostornom uređenju.

Naime, na nagovor Kuščevića, drži tužiteljstvo, Gojić je potpisao prijedlog za prenamjenu i prikazao da je prijedlog sačinjen od jednog Kluba vijećnika, što nije odgovaralo istini. Nezakonitom prenamjenom Kuščević je, prema optužnici, stekao imovinsku korist od 114.800 kuna. Kuščevića terete i da je sa svojim tastom sklopio ugovor o kupoprodaju četiri poslovna prostora u Supetru, u vlasništvu trgovačkog društva čiji je bio jedini osnivač, po znatno nižoj cijeni od tržišne vrijednosti, kako bi umanjio buduću stečajnu masu društva. Protupravna imovinska korist za koju terete Kuščevića je 1.290.773 kuna.

Ujedno je za isti iznos umanjio stečajnu masu i oštetio vjerovnike društva, među kojima i državni proračun za najmanje 420.093 kuna. Optužnicom se također Kuščeviću stavlja na teret da je 10. studenoga 2020. u Nerežišćima, doznavši da je u kaznenom predmetu USKOK-a koji se protiv njega i drugih okrivljenika vodi jedna osoba pozvana kao svjedok na ispitivanje zakazano za naredni dan, sačekao tu osobu po izlasku s radnog mjesta u namjeri da na nju utječe kako bi neistinito iskazivala na ispitivanju i time otežala dokazivanje u navedenom postupku. Pritom je svjedoku obećao da će se zauzvrat „odužiti njemu i njegovoj obitelji“ na što svjedok nije pristao