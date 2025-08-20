Podignuta optužnica protiv 62-godišnjaka zbog zlostavljanja djece i dječje pornografije

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je pred riječkim Županijskom sudom optužnicu protiv 62-godišnjaka zbog više kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, koja je počinio od rujna 2023. do travnja 2025. na području Primorsko-goranske županije.

Nakon provedene istrage, 62-godišnji hrvatski državljanin je optužen za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom te iskorištavanja djece za pornografiju, priopćilo je u srijedu Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

Optužnicom ga se tereti da je kaznena djela počinio u razdoblju od sredine rujna 2023. do početka travnja 2025., na području Primorsko-goranske županije. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u optužnici je protiv okrivljenika predloženo produljenje istražnog zatvora.