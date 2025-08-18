Sinu norveške princeze Mette-Mari sudi se za silovanje i teške seksualne zločine

Marius Borg Høiby, najstariji sin norveške princeze Mette-Marit, optužen je za više kaznenih djela uključujući silovanje, objavio je u ponedjeljak tužitelj Sturla Henriksbø. Optužnica je podignuta otprilike godinu dana nakon što su se pojavile prve optužbe za počinjenje kaznenih djela najstarijeg sina princeze. Tog se 28-godišnjaka tereti za ukupno 32 optužbe, uključujući silovanje i teške seksualne zločine. Prema riječima javnog tužitelja, suđenje će vjerojatno početi sredinom siječnja 2026. Prijeti mu zatvorska kazna do 10 godina. Høiby je princezin sin iz kratke veze s osuđivanim zločincem u kojoj je bila prije udaje za princa Haakona, sad 51-godišnjeg prijestolonasljednika. Iako je Høiby član obitelji, nema kraljevsku titulu ni javnu ulogu.

Princezin sin priveden je i 4. kolovoza 2024. godine nakon što je optužen za napad na svoju djevojku (20) u njezinu domu. Tu su bile i prijetnje da će joj zapaliti odjeću, a njegova je djevojka bila hospitalizirana zbog potresa mozga. Marius je tada u pritvoru proveo 30 sati, a prijeti mu i godina dana zatvora. Norveški mediji u kolovozu su pisali da je policija tada pronašla i nož zaboden u jedan od zidova spavaće sobe. Borg Høiby je ponovno uhićen u rujnu zbog kršenja zabrane prilaska. Dodajmo i da je Marius u ranijoj izjavi medijima, koju je uputio preko odvjetnika, priznao da pati od nekoliko mentalnih poremećaja i zlouporabe supstanci.

"Dogodilo se nešto što se nikada nije smjelo dogoditi. Tjelesne ozljede i uništavanje predmeta u stanu počinio sam u alkoholiziranom stanju nakon svađe i kokaina. Imam nekoliko mentalnih poremećaja, dugo se borim sa zlouporabom opojnih sredstava, zbog čega sam se liječio u prošlosti. Konzumacija droga i moje dijagnoze ne opravdavaju ono što se dogodilo. Želim odgovarati za ono što sam učinio, a policiji ću se iskreno izjasniti. Za mene je najvažnije da se ispričam svojoj djevojci. Nije zaslužila ono što se dogodilo te noći, ni ekstremni pritisak norveških i stranih medija nakon toga", naveo je ranije.