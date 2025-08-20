Mladić (23) osumnjičen za silovanje na Pagu: Određen mu istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pokrenulo je istragu protiv 23-godišnjeg hrvatskog državljanina osumnjičenog za kazneno djelo silovanja.

Prema priopćenju DORH-a, postoji osnovana sumnja da je mladić 17. kolovoza 2025. na otoku Pagu počinio navedeno kazneno djelo na štetu hrvatske državljanke.

"Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor," navodi se u priopćenju.