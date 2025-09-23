Počinje suđenje 20-godišnjaku zbog tragedije u školi u Prečkom, terete ga za 55 djela

Sutra, dva i pol mjeseca od podizanja optužnice i devet mjeseci od tragičnog zločina koji je šokirao zemlju, na zagrebačkom Županijskom sudu počet će suđenje 20-godišnjaku, optuženom da je lani s nožem upao u osnovnu školu u zagrebačkom naselju Prečko. Rezultat njegovih sumanutog pohoda je optužnica u kojoj ga se tereti za 55 kaznenih djela, a među njima i teško ubojstvo sedmogodišnjeg dječaka. Osim teškog ubojstva, još se tereti za četiri pokušaja teškog ubojstva - od kojih je jedno počinjeno na podmukao način, a tri i na podmukao način i na štetu posebno ranjivih osoba - i 50 povreda djetetovih prava. S obzirom na to da je on mlađi punoljetnik, a žrtve su maloljetne, istraga je, sukladno zakonu, bila proglašena tajnom, a sa suđenja će vrlo vjerojatno, kao i uvijek u sličnim situacijama, biti isključena javnost, radi zaštite maloljetnih žrtava i njihovih obitelji.

Prema optužnici, 20-godišnjaka se tereti da je 20. prosinca 2024. u 09.32, u vrijeme nastave došao do osnovne škole zagrebačkom naselju Prečko, jer je, kako navodi tužiteljstvo, imao unaprijed stvorenu namjeru da ubije djecu i djelatnike škole. Što ga je motiviralo na taj sumanuti čin, nije poznato, no poznato je da je bio bivši učenik te škole. U optužnici se navodi da je 20-godišnjak bio svjestan da je riječ o maloj djeci, koja se nisu u stanju fizički oduprijeti. Nakon što je ušao u školu nožem je nasrnuo na učiteljicu i djecu. Učiteljica je pokušavala obraniti djecu, pri čemu su ona i troje djece bili teško ozlijeđeni, dok je jedno dijete, na žalost, ubijeno. Tom napadu je svjedočilo 50-ero prestravljene djece, pa je 20-godišnjak optužen i za povredu njihovih prava.

Nakon sumanutog napada, 20-godišnjak je pobjegao u obližnji Dom zdravlja, gdje se i sam pokušao ubiti, no u tome su ga spriječili policajci koji su provalili u Dom zdravlja te su ga uhitili. Taj događaj je lani šokirao javnost, a majka sada optuženog 20-godišnjaka tada je medijima ispričala kako je on imao problema s mentalnim zdravljem te je trebao biti, no nije bio, hospitaliziran.

Tijekom istrage je bio psihijatrijski vještačen i vještaci su utvrdili da je bio neznatno smanjeno ubrojiv u trenutku kada je počinio sve za što ga se tereti. Jedno vrijeme je bio i Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS), pa će vjerojatno iskaz i nalaz psihijatrijskog vještaka biti najvažniji dokaz tijekom suđenja jer će o stavu vještaka o mladićevoj (ne)brojivosti u trenutku počinjenja nedjela ovisiti i ishod suđenja. Kada je lani istraga pokrenuta sumnjičio se za 40 kaznenih djela, no na koncu je broj djela koji mu se stavljaju na teret narastao na 55. Tijekom istrage je ispitan veći broj svjedoka, a ispitan je i 20-godišnjak koji se prema neslužbenim informacijama, tijekom istrage branio šutnjom.