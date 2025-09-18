Ubio oca, raskomadao tijelo, razbacao ga po plažama i 13 godina uzimao očevu mirovinu. Sumnjiče ga da je uzeo 78.767 eura

Borna Tudor (57) sumnjiči se za teško ubojstvo svog oca Uroša Tičinovića (90) i prijevaru zbog čega je ŽDO Split protiv njega pokrenuo istragu. Riječ je o stravičnom slučaju, koji pokazuje, na žalost, da smo postali totalno egoistično i dehumanizirano društvo je je Tičinović nestao, odnosno umro, 2012., a da nitko to nije primijetio. Mirovina mu je stizala, sin ju je trošio, a pitanje je bi li se Tičinovićeva sudbina razriješila da vlasnica stana nije tražila policiju da se provjeri što se događa s njezinim zaštićenim stanarom, koji bi da je živ imao 103 godine.

Uglavnom, kada je policija došla do stana našla je Tudora, kojem je potom pozlilo, pa je prvo završio u bolnici, zatim na tužiteljstvu i sada na Bilicama. Tijelo njegovog oca bilo je raskomadano i razbacano po splitskim gradskim plažama, a 13 godina nitko ga nije uspio identificirati. No nakon Tudorova uhićenja analizom DNK utvrđeno je da su to bili posmrtni ostaci njegova oca. Kako piše Slobodna Dalmacija, Tudor se pred istražiteljima branio da nije ubio oca, no kazao je da ga je uhvatila panika, nakon što mu je otac umro. Pa je njegovo tijelo odvukao do kade, gdje ga je prepilio(!?), a zatim dijelove tijela stavio u crne vreće i porazbacao po splitskim plažama.

Njegovoj obrani usprkos, tužiteljstvo mu očito ne vjeruje, pa ga sumnjiči za teško ubojstvo, smatrajući da je Tudor nepokretnog i teško bolesnog oca ubio kako bi se domogao njegove mirovine. Sumnjiči ga se da ga je više puta udario po tijelu i glavi. Tičinović je bio ozlijeđen opasno po život, a tužiteljstvo tvrdi i da je prije smrti patio. Tudor se sumnjiči da je potom tijelo raskomadao i bacio. Nadalje, sumnjiči ga se da je nakon toga, svjestan da mu je otac mrtav od rujna 2012. do rujna 2025., prikrivao njegovu smrti od nadležnih tijela i neosnovano preuzimao iznose očeve mirovine koju je zadržao. Radilo se 78.767 eura za koliko je oštećen Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Tužiteljstvo je tražilo da se Tudor pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i teških okolnosti počinjenja djela. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu djelomično je prihvatio prijedlog tužiteljstva te je Tudoru te odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.