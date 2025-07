Počelo zapošljavanje za najznačajniji projekt u hrvatskom turizmu, plaće su i do 2700 eura

Naša turistička kompanija Valamar započela je proces zapošljavanja za svoj dosad najambiciozniji projekt – Pical Resort 5* u Poreču, vrijedan čak 200 milijuna eura.

Smješten u samom srcu Poreča, ovaj resort donosi potpuno novu viziju turizma: cjelogodišnje poslovanje, održivost, povezanost s lokalnom zajednicom i radno okruženje koje potiče rast i razvoj zaposlenika. Otvorena su brojna radna mjesta – od voditeljskih funkcija do ključnih pozicija poput recepcionara, konobara, kuhara, barmena i ostalih ugostiteljskih i hotelskih djelatnosti.

Valamar za stručne pozicije u Picalu nudi plaće od 1.200 do 2.100 eura, a u vrhuncu sezone od 1.800 do 2.700 eura. Za pomoćna radna mjesta, primanja se kreću od 1.100 do 1.300 eura, a tijekom ljeta i do 1.700 eura. Zaposlenici imaju pravo na smještaj u Kući Valamar, topli obrok, dodatne pogodnosti poput 13. plaće, božićnice, regresa, darova za djecu, bonova za hranu i popusta na smještaj i aktivnosti. Poseban dodatak je program “Krov nad glavom” – do 500 eura za najam stana. Tu su i popusti kod više od 300 partnera: od sporta i wellnessa do online trgovina i banaka.

Pical Resort 5* je samo dio šireg ljetnog zapošljavanja – Valamar će ove sezone imati preko 8500 zaposlenika diljem destinacija: Poreč, Rab, Krk, Hvar, Makarska, Rabac, Dubrovnik i Obertauern u Austriji. Svi koji žele postati dio ovog velikog turističkog iskoraka mogu se prijaviti putem platforme Dobar posao u Valamaru.