FOTO Sa suđenja majci koja je s djetetom u naručju ušla u Savu, isključena javnost

Odjevena u baloner koji je imao kapuljaču koja joj je bila prebačena preko glave, dok su joj oči bile skrivene ispod naočala, praćena pravosudnim policajcem i pravosudnom policajkom koji su je pridržavali jer su joj ruke bile u lisicama, žena (34), dovedena je u sudnicu zagrebačkog Županijskog suda. Jer joj je, dvadesetak dana nakon što joj je potvrđena optužnica podignuta u srpnju, počelo suđenje zbog optužbi da je početkom 2025. sa svojom kćeri (4) u naručju ušla u Savu.

Ona je spašena, dijete na žalost nije i zbog toga je 34-godišnjakinja optužena za teško ubojstvo. Vidno se tresući, slušala je kako na početku suđenja tužiteljstvo traži da se zbog zaštite malodobne žrtve i privatnosti njezine obitelji sa suđenja isključi javnost. Tom se zahtjevu pridružila i braniteljica optužne, a sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Sanje Nole, zahtjev je prihvatilo.

U kratkom obrazloženju, sutkinja Nola je kazala kako se sukladno zakonu, javnost isključuje s rasprave jer će se tijekom suđenja izvoditi dokazi iz osobnog života optužene, koji bi mogli dodatno viktimizirati obitelj malodobne žrtve. Ova odluka suda znači da će javnost s glavne rasprave biti isključena sve do objave nepravomoćne presude, te da će se suđenje u ovom tragičnom slučaju odvijati iza zatvorenih vrata.

Tijekom suđenja izvest će se dokazi prikupljeni tijekom istrage, što uključuje i iskaze svjedoka. Hoće li se oni saslušavati ili će se njihovi iskazi pročitati, ovisit će o tome hoće li se obrana i tužiteljstvo složiti da se iskazi pročitaju ili će tražiti da se neki svjedoci i neposredno saslušaju. Za ishod suđenja bez dvojbe najvažniji će biti nalaz vještaka psihijatra kako bi se utvrdilo je li optužena 34-godišnjakinja bila ubrojiva ili ne u vrijeme kada je počinila to za što ju se tereti. Tijekom istrage 34-godišnjakinja se branila šutnjom, tako da motiv tragedije nije poznat, a hoće li se doznati tijekom suđenja, tek će se vidjeti.

Riječ je o još jednoj tragediji koja je šokirala javnost, a optužnica 34-godišnjakinju tereti da je blisku i ranjivu osobu ubila na podmukao način. Sve se dogodilo početkom 2025. kada je s djetetom u naručju ušla u Savu. Tijelo djeteta nađeno je 25. ožujka u Savi u Beogradu. Dva mjeseca kasnije je identificirano i tako je tragično okončana potraga koje je trajala danima oko Save u Zagrebu i Sisku.

Kada je tijelo djeteta nađeno bilo je zapetljano oko jednog novobeogradskog splava. Srbijanskoj policiji je trebalo neko vrijeme da identificira djevojčicu, a zbunjivalo ih je što im trenutku trenutku pronalaska tijela nije bio prijavljen nestanak djeteta, a identifikaciju je otežavalo i to što je tijelo bilo u lošem stanju jer je duže vrijeme bilo u vodi. No, uskoro su u suradnji s hrvatskom policijom shvatili o čemu bi mogla biti riječ, pa je putem međunarodne policijske suradnje, napravljena DNA analiza. Koja je pokazala, da je djevojčica nađena u Savi u Beogradu, upravo ono dijete za kojim se u Hrvatskoj danima tragalo nakon što je njezina majka s njom u naručju 14. siječnja ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu.

Za tragediju se doznalo nakon što je majka 14. siječnja oko 16 sati sama nazvala policiju i kazala da će ubiti dijete. Taj je poziv alarmirao policiju koja je locirala poziv i preko njega našla ženu koja ih je zvala i mjesto s kojeg ih je zvala. No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete. Potraga za djetetom je odmah pokrenuta i trajala je danima, a majci je prvo bila ukazana liječnička pomoć, nakon čega je i uhićena. Kada je uhićena određen joj je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti počinjenja djela, a tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se 34-godišnjakinji istražni zatvor produlji, što je sud i učinio. Za djelo za koje je 34-godišnjakinja optužena, zapriječena je kazna i do 40 godina zatvora.