FOTO Sa suđenja majci koja je s djetetom u naručju ušla u Savu, isključena javnost

Odjevena u baloner koji je imao kapuljaču koja joj je bila prebačena preko glave, dok su joj oči bile skrivene ispod naočala, praćena pravosudnim policajcem i pravosudnom policajkom koji su je pridržavali jer su joj ruke bile u lisicama, žena (34), dovedena je u sudnicu zagrebačkog Županijskog suda. Jer joj je, dvadesetak dana nakon što joj je potvrđena optužnica podignuta u srpnju, počelo suđenje zbog optužbi da je početkom 2025. sa svojom kćeri (4) u naručju ušla u Savu.
Ona je spašena, dijete na žalost nije i zbog toga je 34-godišnjakinja optužena za teško ubojstvo. Vidno se tresući, slušala je kako na početku suđenja tužiteljstvo traži da se zbog zaštite malodobne žrtve i privatnosti njezine obitelji sa suđenja isključi javnost. Tom se zahtjevu pridružila i braniteljica optužne, a sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Sanje Nole, zahtjev je prihvatilo.
U kratkom obrazloženju, sutkinja Nola je kazala kako se sukladno zakonu, javnost isključuje s rasprave jer će se tijekom suđenja izvoditi dokazi iz osobnog života optužene, koji bi mogli dodatno viktimizirati obitelj malodobne žrtve. Ova odluka suda znači da će javnost s glavne rasprave biti isključena sve do objave nepravomoćne presude, te da će se suđenje u ovom tragičnom slučaju odvijati iza zatvorenih vrata.
Tijekom suđenja izvest će se dokazi prikupljeni tijekom istrage, što uključuje i iskaze svjedoka. Hoće li se oni saslušavati ili će se njihovi iskazi pročitati, ovisit će o tome hoće li se obrana i tužiteljstvo složiti da se iskazi pročitaju ili će tražiti da se neki svjedoci i neposredno saslušaju. Za ishod suđenja bez dvojbe najvažniji će biti nalaz vještaka psihijatra kako bi se utvrdilo je li optužena 34-godišnjakinja bila ubrojiva ili ne u vrijeme kada je počinila to za što ju se tereti. Tijekom istrage 34-godišnjakinja se branila šutnjom, tako da motiv tragedije nije poznat, a hoće li se doznati tijekom suđenja, tek će se vidjeti.
Riječ je o još jednoj tragediji koja je šokirala javnost, a optužnica 34-godišnjakinju tereti da je blisku i ranjivu osobu ubila na podmukao način. Sve se dogodilo početkom 2025. kada je s djetetom u naručju ušla u Savu. Tijelo djeteta nađeno je 25. ožujka u Savi u Beogradu. Dva mjeseca kasnije je identificirano i tako je tragično okončana potraga koje je trajala danima oko Save u Zagrebu i Sisku.
Kada je tijelo djeteta nađeno bilo je zapetljano oko jednog novobeogradskog splava. Srbijanskoj policiji je trebalo neko vrijeme da identificira djevojčicu, a zbunjivalo ih je što im trenutku trenutku pronalaska tijela nije bio prijavljen nestanak djeteta, a identifikaciju je otežavalo i to što je tijelo bilo u lošem stanju jer je duže vrijeme bilo u vodi. No, uskoro su u suradnji s hrvatskom policijom shvatili o čemu bi mogla biti riječ, pa je putem međunarodne policijske suradnje, napravljena DNA analiza. Koja je pokazala, da je djevojčica nađena u Savi u Beogradu, upravo ono dijete za kojim se u Hrvatskoj danima tragalo nakon što je njezina majka s njom u naručju 14. siječnja ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu.
Za tragediju se doznalo nakon što je majka 14. siječnja oko 16 sati sama nazvala policiju i kazala da će ubiti dijete. Taj je poziv alarmirao policiju koja je locirala poziv i preko njega našla ženu koja ih je zvala i mjesto s kojeg ih je zvala. No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete. Potraga za djetetom je odmah pokrenuta i trajala je danima, a majci je prvo bila ukazana liječnička pomoć, nakon čega je i uhićena. Kada je uhićena određen joj je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti počinjenja djela, a tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se 34-godišnjakinji istražni zatvor produlji, što je sud i učinio. Za djelo za koje je 34-godišnjakinja optužena, zapriječena je kazna i do 40 godina zatvora.
Zasto je iskljucena javnost kada zrtvi vise nista ne moze pomoci? Kakvi su to dvostruki kriteriji kada je zena ubojica? Hoce li biti optuzena za femicid ili je to otegotna okolnost samo za muskarce?