Tragična sudbina mlade manekenke: Prvo je silovana, a onda ostavljena mrtva u lokvi krvi. Monstrum se prvo skrivao u grmlju

Sally Anne Bowman sanjala je o tome da postane model na naslovnici Voguea. Odrastajući u Croydonu, južni London, željela je slijediti primjer svoje sugrađanke Kate Moss.

Talentirana pjevačica i plesačica, Sally Anne je pobijedila 700 prijavljenih i osvojila mjesto u školi scenskih umjetnosti BRIT, poznatoj po alumnijima kao što su Adele, Amy Winehouse i Tom Holland. Osvojivši natjecanje, postala je zaštitno lice marke satova Swatch i proglasila se 'najsretnijom djevojkom na svijetu' nakon što je prvi put kročila na modnu pistu. Sa samo 18 godina bila je najmlađa od četiri djevojke, a njezina obitelj bila je izuzetno ponosna na nju, vjerujući da će uskoro steći slavu i bogatstvo, piše Daily Mail.

Nažalost, Sally Anne postala je poznata iz sasvim drugih razloga nakon što je njezino djelomično golo tijelo pronađeno u lokvi krvi ispred njezine kuće 25. rujna 2005. godine. Sedam puta je izbodena nožem, uključujući vrat i trbuh, brutalno je silovana i ugrizena dok je bila mrtva ili umiruća. Njezina torbica, kardigan, donje rublje i mobitel ukradeni su, a njezino tijelo bačeno je blizu kontejnera za otpad, samo nekoliko metara od njezinih ulaznih vrata.

Ovaj šokantan zločin zaprepastio je naciju, a policija je tek devet mjeseci kasnije uhitila ubojicu, Marka Dixieja, serijskog seksualnog prijestupnika. Dixie, kuhar iz pubova, živio je nesigurnim životom pod utjecajem alkohola i droga, a imao je povijest seksualnog nasilja koja se protezala dva desetljeća prije nego što je ubio Sally Anne na noći svog 35. rođendana. Sa samo 16 godina, Dixie je optužen za svoj prvi seksualni napad i nastavio je s kriminalnim ponašanjem u Australiji, Španjolskoj i Nizozemskoj.

Nedostatak DNK testiranja i propusti u međunarodnoj suradnji omogućili su mu da slobodno luta ulicama. Tek nakon više od dvije godine i trotjednog suđenja, Dixie je osuđen na najmanje 34 godine zatvora.

Toga kobnog dana, Sally Anne je pozdravila svoju majku Lindu ispred kuće prije nego što je otišla s jednom od svojih sestara u izlazak. Djevojka, koja je radila honorarno u frizerskom salonu, bila je u dobrom raspoloženju nakon proslave svog rođendana. Između 22 i 1 sat ujutro, Sally Anne je bila u Lloyd's Baru u Croydonu, a zatim se vratila taksijem u grad, poslavši poruku svom tadašnjem dečku Lewisu Sprostonu i zamolivši ga da je pokupi.

Sally Anne i Lewis su imali burnu vezu, ispunjenu svađama i ljubomorom, a nedavno su prekinuli. Iako su se posvađali, Lewis je pristao pokupiti je i odvesti kući oko 2:30 ujutro. Njihova svađa trajala je gotovo dva sata, sve do 4:15 ujutro, kada ju je Lewis napustio.

U isto vrijeme, Mark Dixie, pod utjecajem alkohola i droge, slavio je svoj rođendan i bio u pubu s prijateljima. Nakon što su odbili pozvati bivšu djevojku Stacy Nivet, postao je ljut i otišao kod prijatelja blizu Sally Anneine kuće. Kada su njegovi prijatelji otišli na spavanje, on je izašao, napao vozačicu kojoj je ukrao mobitel, a potom se skrivio u grmlju i uočio Sally Anne i Lewisa kako se svađaju u automobilu.

Dixie je napao Sally Anne odmah nakon što ju je Lewis odvezao, pobjegao s mjesta događaja i pokušao sakriti tragove DNK-a posipajući njezino tijelo cementnom prašinom. Nakon toga, otišao je kod prijatelja, spavao nekoliko sati i nastavio piti.

Ujutro, susjed je otkrio krvavo tijelo Sally Anne, što je pokrenulo veliku istragu. Lewis, koji je bio s njom neposredno prije njezine smrti, postao je središte policijske pažnje zbog njihovih burnih svađa, koje su privukle pozornost vlasti.