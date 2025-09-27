Užas u susjedstvu: 39-godišnjak osumnjičen da je nožem ubio baku i djeda

Kod Jagodine u selu Bogava u Srbiji dogodilo se dvostruko ubojstvo. Naime, kako se sumnja, 39-godišnji M. M. nožem je usmrtio svoju 76-godišnju baku i 79-godišnjeg djeda.

Prema neslužbenim informacijama Blica, tijela supružnika pronađena su u obiteljskoj kući oko četiri sata ujutro.

Istraga je u tijeku, a srbijanska policija će naknadno objaviti više detalja o okolnostima ovog zločina.