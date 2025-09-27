Naši Portali
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Užas u susjedstvu: 39-godišnjak osumnjičen da je nožem ubio baku i djeda

Ilustracija
Foto: M.M./ATAImages
VL
Autor
Korina Baretić
27.09.2025.
u 11:47

Istraga je u tijeku, a policija će naknadno objaviti više detalja o okolnostima ovog zločina.

Kod Jagodine u selu Bogava u Srbiji dogodilo se dvostruko ubojstvo. Naime, kako se sumnja, 39-godišnji M. M. nožem je usmrtio svoju 76-godišnju baku i 79-godišnjeg djeda.

Prema neslužbenim informacijama Blica, tijela supružnika pronađena su u obiteljskoj kući oko četiri sata ujutro.

Istraga je u tijeku, a srbijanska policija će naknadno objaviti više detalja o okolnostima ovog zločina.

Ključne riječi
dvostruko ubojstvo ubojstvo Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
JF
Jure_Francetić
12:08 27.09.2025.

Zar Večernji list odustaje od izvornih naslova čak i u hrvatskom izdanju? Pa kako sad odjednom to? Naslov bi po svemu već dosad viđenom od strane VL trebao glasiti :"Strava u komšiluku!" jer je poznato da VL i medijski moguli danonoćno rade na ponovnom zbližavanju "bratskih" naroda i narodnosti te uspešno premošćuje nepremostiv jaz !

