Počelo suđenje majci iz pakla: Djecu je otrovala lijekovima pa tijela 4 godine skrivala u koferima

Na Visokom sudu u Aucklandu na Novom Zelandu započelo je suđenje 44-godišnjoj Hakyung Lee, majci optuženoj za monstruozno ubojstvo svoje dvoje djece, osmogodišnje Yune Jo i šestogodišnjeg Minu Joa. Slučaj koji je zgrozio svjetsku javnost počeo se rasplitati nakon što su ostaci djece pronađeni u koferima kupljenim na aukciji. Lee se izjasnila da nije kriva po dvije točke optužnice za ubojstvo, no sud je čuo šokantno priznanje: ona prihvaća da je uzrokovala smrt svoje djece. Tužiteljstvo tvrdi da su ubojstva počinjena između 23. lipnja i 27. srpnja 2018. godine, nakon čega je majka tijela zamotala u tri plastične vreće, stavila ih u kofere koje je zapečatila ljepljivom trakom i ostavila u skladišnoj jedinici gdje su ostala skrivena pune četiri godine, prenosi BBC.

Klupko užasa počelo se odmotavati u kolovozu 2022. godine, kada je jedna obitelj na online aukciji za otprilike 225 € kupila sadržaj napuštenog skladišta. Među odjećom, biciklima i drugim kućanskim potrepštinama nalazila su se i dva zaključana kofera. Prilikom utovara na prikolicu, kupac je osjetio neobičan miris koji je kasnije opisao kao "smrad mrtvog štakora". Po dolasku kući, nožem je razrezao plastičnom folijom omotane kofere i unutra otkrio stravičan prizor. U svakom koferu, unutar nekoliko čvrsto zavezanih crnih vreća, nalazilo se tijelo djeteta. Kasnije su identificirani kao Yuna i Minu Jo.

Tijekom prvih dana suđenja, tužiteljica Natalie Walker iznijela je ključne dokaze koji upućuju na metodu ubojstva. U prsnoj šupljini i jetri oboje djece pronađeni su tragovi antidepresiva Nortriptyline. Riječ je o lijeku koji se nikada ne propisuje djeci, a u slučaju predoziranja može izazvati napadaje, tešku pospanost ili smrt. Sud je doznao da je upravo Hakyung Lee taj lijek bio propisan kao probna terapija 2017. godine, nakon što se liječniku požalila na nesanicu i vrtoglavicu uslijed dijagnoze karcinoma kod njezinog supruga. Obdukcija je potvrdila da na tijelima djece nije bilo znakova fizičkih trauma poput prijeloma kostiju, što je patologa navelo na zaključak da se radi o ubojstvu neutvrđenim sredstvima, uključujući i moguću upotrebu spomenutog lijeka.

Psihološki profil optužene, koji je tužiteljstvo počelo graditi pred porotom, otkriva duboko uznemirujuće stanje uma koje je prethodilo tragediji. U razdoblju prije smrti supruga Iana Joa u studenom 2017. godine, Lee je u više navrata prijetila da će ona i djeca umrijeti ako on umre. Njezina majka prisjetila se telefonskog poziva u kojem je kći uplakano govorila da će umrijeti ako njezin suprug umre. Suprugu je navodno poslala i poruku: "Ako ti umreš, umrijet ću i ja zajedno s naše dvoje djece". Ove prijetnje bacaju mračnu sjenu na njezine kasnije postupke i namjere.

Samo mjesec dana nakon što je, prema tvrdnjama tužiteljstva, ubila svoju djecu i sakrila njihova tijela, Hakyung Lee promijenila je ime i kupila kartu u poslovnoj klasi za let u Seoul. U Južnoj Koreji se skrivala sve do rujna 2022. godine, kada je uhićena u gradu Ulsanu temeljem globalne crvene tjeralice koju je raspisao Interpol. Dva mjeseca kasnije izručena je Novom Zelandu kako bi se suočila s optužbama.

Kao dodatni dokaz njezinog stanja, tužiteljstvo je navelo i bizaran razgovor s prijateljicom tijekom odmora u Australiji nakon suprugove smrti. Lee joj je tada navodno rekla kako je željela da se avion sruši kako bi ona i djeca mogli zajedno umrijeti. Prema izvještajima koje je prenio i BBC, izjavila je i kako bi bila manje tužna da su umrla njezina djeca, a ne suprug. Suđenje, koje će otkriti sve detalje ovog nezapamćenog zločina, trebalo bi trajati do četiri tjedna.