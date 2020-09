U Splitsko-dalmatinskoj županiji 31 novi slučaj zaraze

Uposljednja 24 sata zabilježeno je 117 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2614.

10:09 - Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 329 obrađenih testova danas je 31 novooboljela osoba pozitivna na COVID infekciju i to iz Splita 16, Solina 3, Kaštela 9, Dugog Rata 1, Dugopolja 1 i Klisa 1 osoba. Od 31 novooboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije 14 osoba su kontakti prethodno oboljelih osoba dok se ostali novooboljeli epidemiološki obrađuju. Ukupno 1411 osoba nalazi se u samoizolaciji.Na bolničkom liječenju nalazi se 74 COVID pozitivne osobe u KBC-u Split dok se 6 osoba nalazi na respiratoru.Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminula je jedna muška osoba stara 86 godina. Preminula osoba je uz ostale komorbiditete bila pozitivna i na COVID infekciju.

9:41 - Na zadarskom području 8 je novozaraženih osoba koronavirusom. Riječ je o 6 ženskih i 2 muške osobe sa područja Grada Zadra (4) te općina Sukošan(1) i Preko(1). Među novozaraženima je i dvoje stranih državljana (Austrija i Njemačka) koji će izolaciju provesti na području Grada Zadra. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 170 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 714 osoba, a istekao je za njih 6710. U Općoj bolnicu u Zadru ukupno je hospitalizirano 22 bolesnika (21 bolesnika na Covid 1 odjelu, te 1 bolesnik u COVID JIL-u koji je na respiratoru). U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenja mjere samoizolacije.

9:24 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 4 nove pozitivne osobe na COVID-19 (1 osoba iz Cerića, 1 iz Vinkovaca, 1 iz Mirkovaca i 1 iz Štitara). Preminulih osoba nema. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 665, od kojih je 570 osoba izliječeno, a ukupno je 14 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 12 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti.

U protekla 24 sata testirano je 20 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 8923. U samoizolaciji na području županije je 280 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 7 zdravstvenih radnika (1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 3 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 4 radnika (1 liječnik i 3 medicinske sestre/tehničara).

9:16 - Na današnji dan, u Sisačko-moslavačkoj županiji, dvije su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Jedna osoba je s područja grada Novske, a jedna s područja grada Petrinje. Epidemiološka obrada je u tijeku.

8:52 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 131 uzoraka briseva (28 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih su potvrđene 3 novozaražene osobe. U 1 slučaju radi se o osobi iz mjera samoizolacije. Kod 2 osobe radi se o uvezenom slučaju (kontinentalna Hrvatska). Izliječeno je 6 osoba. Trenutno je 59 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 319 osoba.

8:50 - U Primorsko-goranskoj županiji troje je novozaraženih, od toga dvoje migranata. Devet je osoba ozdravilo.

8:06 - Nova školska godina 2020./2021. u Hrvatskoj počela je za nešto manje od 460 tisuća učenika, a nastava će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, provoditi prema tri modela koja je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO). Prema trenutnim podacima Ministarstva, u školske će klupe sjesti ukupno 459.800 učenika. MZO procjenjuje da će ove školske godine u osnovnim školama biti nešto manje od 316 tisuća učenika, od čega oko 38 tisuća prvašića, dok će srednjoškolaca biti oko 143.800.

U osam škola nastava na daljinu

Točnim podatcima Ministarstvo će raspolagati krajem rujna, kada je zakonski rok da škole upišu podatke u bazu eMatica. No, u osam škola, prema aktualnim informacijama, zbog zaraze zaposlenika Covidom-19 učenici prva dva tjedna nastavu će pratiti na daljinu. Prvo polugodište školske godine 2020./2021. traje od 7. rujna do 23. prosinca, a drugo od 11. siječnja do 18. lipnja.

Jesenski odmor učenici će imati 2. i 3. studenoga, zimski će ove školske godine imati u dva dijela – od 24. prosinca do 8. siječnja te od 23. do 26. veljače, a proljetni od 2. do 9. travnja. Učenicima završnih razreda srednje škole nastava završava 25. svibnja.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 07.09.2020., Sibenik - Prvi je dan nove skolske godine u doba koronavirusa. O jednom od tri ponudjena nacina izvodjenja nastave odlucivat ce skola u dogovoru sa stozerom. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nastava po tri modela

S obzirom na epidemiju koronavirusa koja je proglašena 11. ožujka, Ministarstvo je za ovu školsku godinu pripremilo tri modela provođenja nastave koji će se primjenjivati ovisno o epidemiološkoj situaciji. Model A predviđa odvijanje nastave u školi uz pridržavanje epidemioloških uputa HZJZ-a, Model B je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a Model C je nastava na daljinu.

O primjeni pojedinoga modela odlučivat će škole u suradnji i uz suglasnost s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom, osim u slučaju lockdowna za cijelu državu kada Vlada donosi odluku o primjeni Modela C na nacionalnoj razini.

Upute HZJZ-a

Prema uputama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije, rad škola mora se organizirati tako da se, koliko je moguće, osigura socijalno distanciranje. Djeci treba redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom, a uporabu dezinficijensa treba nastojati ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu i ne treba je primijeniti više od dva do tri puta na dan.

Isto tako se preporučuje da svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji te da učenici ne mijenjaju učionicu ni u predmetnoj nastavi. Odmori bi trebali biti organizirani u različito vrijeme, a prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum.

Ako se prehrana djece organizira u blagovaonici, preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, a boravak u zajedničkim prostorijama škole treba organizirati u skupinama.

Roditelji su dužni djeci izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu, a u slučaju povišene temperature, moraju se javiti ravnatelju škole i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.