Počasni bleiburški vod pozvao sudionike da se klone ustaških simbola

Počasni bleiburški vod (PBV) u ponedjeljak je predstavio program obilježavanja ovogodišnje Središnje komemoracije u povodu 74. obljetnice Bleiburške tragedije, koja će se 18. svibnja održati na Bleiburškom polju, pozvavši sve koji planiraju ići tamo da se klone bilo kakvih ustaških simbola ili onih koji asociraju na to te bilo kakvih povika ili znamenja koja su protuzakonita po hrvatskim, ali i austrijskim zakonima.

Predsjednik Nadzornog odbora PBV-a Vladimir Šeks pozvao je sve koji planiraju poći na Bleiburško polje da se klone korištenja i uporabe bilo kakvih ustaških simbola ili onih koji asociraju na to, bilo kakvih povika, znamenja, simbola, zastava ili grbova što je protuzakonito po hrvatskim ali i austrijskim zakonima. Također, kazao je, što je nepoželjno i s civilizacijskog i kršćanskog stajališta.

"Nadam se i vjerujem da će svi oni koji dolaze imati toliko razuma i političke pameti da neće raditi štetu koja bi mogla otežati ili u krajnjoj instanci dovesti do prekida komemoracije te u najgorem slučaju do njezine zabrane", kazao je Šeks.

Istaknuvši kako ima "usijanih ludih glava i provokatora", poručio je kako će poduzeti sve potrebne korake da oni ne dođu do izražaja kako austrijska policija i vlasti ne bi imale povoda za prekid komemoracije.

Šeks je izrazio nadu da će najveći broj sudionika shvatiti kako bi korištenje zabranjenih i nepoželjnih simbola imalo najveću štetu za Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i sve one koji štuju uspomenu na žrtvu Bleiburške tragedije.

Na novinarski upit je li na komemoraciji dozvoljena zastava HOS-a, voditelj Predstavništva PBV-a Bože Vukušić rekao je kako su na prostoru predviđenom za komemoraciju, a za koju je odgovoran PBV, isključivo dozvoljene crkvene i vjerske zastave te hrvatske nacionalne zastave. "Nisu dozvoljene zastave nikakvih političkih organizacija ili stranaka, nisu dozvoljene zastave nikakvih vojnih postrojbi - ne samo HOS-a već bilo kakvih drugih", istaknuo je.

Naveo je i kako im austrijska policija još nije priopćila kako će se odnositi prema nepoželjnim zastavama i transparentima, koji su na području pod odgovornošću PBV-a, ali će sigurno sankcionirati sve one koji ih budu nosili na javnoj površini.

Vukušić je potvrdno odgovorio na novinarski upit znaju li tko planira organizirati četiri prosvjeda rekavši kako se radi o udrugama koje imaju svoje sjedište u Austriji, ali da nemaju nikakvih dodatnih podataka o tome.

Dodao je da su to skupine koje u skladu s austrijskim zakonima o javnom okupljanju za to trebaju zatražiti i dobiti dozvolu. To je, pojasnio je, stvar procjene austrijskih sigurnosnih službi hoće li im dati tu dozvolu. "Mi s tim ne želimo imati ikakve veze", poručio je.

Upitan hoće li se komemoracija premjestiti na neko drugo mjesto, odgovorio je kako se ravnaju prema stajalištima potomaka žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta te će to poštivati sve dok većina njih smatra da se ona treba održavati na Bleiburškom polju. "Smatramo da je volja potomaka žrtava najrelevantnija i oni trebaju odlučivati gdje će se komemorirati žrtve njihovih predaka. Dok je ta volja jasna ne razmišljamo o nikakvoj alternativi", poručio je Vukušić.

Naveo je i kako ne strahuju od mogućnosti da austrijska policija prekine komemoraciju rekavši kako se to moglo dogoditi i od 1952. godine do danas jer austrijski zakon o javnom okupljanju to omogućuje. Smatra kako za takvo nešto do sada nije bilo niti najmanje potrebe iako je, kako je rekao, svake godine bilo provokatora. "Ponašanje nekolicine provokatora ne bi smjelo utjecati na donošenje odluke o prekidu komemoracije", ocijenio je.

Tako je, naveo je, prošle godine, po procjeni austrijske policije, na Bleiburškom polju bilo između dvanaest i petnaest tisuća hodočasnika a privedeno je njih šest. Od tog broja jedan je oslobođen, a petorica su optuženi. "Broj onih koji su se protuzakonito ponašali na komemoraciji bio je 0,042 posto i sve ostale poistovjećivati s njima je u najmanju ruku tendenciozno", rekao je Vukušić.

Austrijske lokalne vlasti donijele su odluku po kojoj komemoracija Bleiburškog voda ove godine više ne spada u vjerska događanje te se na nju sada primjenjuje Zakon o javnom okupljanju. Istaknule su kako će, kao i prijašnjih godina, poduzeti sve mjere da osiguraju sigurnost lokalnih građana i sudionika manifestacije, podsjećajući da su već prijavljena četiri prosvjeda protiv komemoracije u Bleiburgu.