Komemoracija u Bleiburgu nije vjersko, nego javno okupljanje, za koje vrijede stroža pravila

Komemoracija žrtvama Bleiburga i križnih puteva i ove će se godine, unatoč snažnim otporima u Austriji, održati na Loibaškom polju pokraj Bleiburga, no neće imati status vjerskog okupljanja, koji je priželjkivao Počasni bleiburški vod. Skup će se službeno voditi kao javno okupljanje, što znači da će biti i pod pojačanim nadzorom austrijske policije, doznajemo među sudionicima u petak održanog koordinacijskog sastanka izaslanika Počasnog bleiburškog voda s vlastima okruga Völkermarkt, kojemu Bleiburg pripada.

To znači i da austrijske vlasti nisu prihvatile tumačenje Počasnog bleiburškog voda koji je, uz potporu hrvatskih vlasti, Austrijancima jamčio da će se na Loibaškom polju održati isključivo vjersko okupljanje, odnosno molitva i procesija bez ijednog političkog govora.

Kako neslužbeno doznajemo, drukčijem tumačenju koje su zauzele okružne vlasti “kumovao” je Engelbert Guggenberger, administrator biskupije Gurk Klagenfurt, kojemu su se tamošnje vlasti obratile zbog konačne procjene je li doista riječ o vjerskom okupljanju. On im je odgovorio negativno, zbog čega se sada režim okupljanja mijenja. Ovo nije prvi put da stav dijecezanskog upravitelja Klagenfurta ide protiv okupljanja u Bleiburgu, koje će se održati 18. svibnja. Guggenberger je, prisjetimo se, ranije odbio i zahtjev Hrvatske biskupske konferencije da misu na ovoj komemoraciji održi neki od hrvatskih biskupa. Nova službena procjena karaktera bleiburške komemoracije na tragu je i pisma koje je austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu ovih dana poslao koruški župan Peter Kaiser (SPO), tražeći da savezna tijela spriječe potencijalne incidente na komemoraciji i oko nje koji bi “narušili međunarodnu reputaciju Austrije”. Kaiser je od kancelara tražio i da se na ovaj skup primijeni zakon o javnom okupljanju, što je, očito, prihvaćeno.

Među onima koji sudjeluju u organizaciji komemoracije jučer se moglo čuti kako je ipak najvažnije da je dozvola za komemoraciju dana i da će se ona održati, no postoji i određena zabrinutost zbog zakonskih odredbi po kojima bi policija, u slučaju da na komemoraciji dođe do incidenata, mogla prekinuti skup. Kako doznajemo, na sastanku s vlastima Völkermarkta postavilo se i pitanje kriterija pod kojima bi moglo doći do prekidanja skupa, no odgovor je bio da će to ovisiti isključivo o procjeni policije na licu mjesta. A to je, kažu naši sugovornici, prilično nezgodno, s obzirom na to da nitko ne može jamčiti da na skupu neće biti provokatora, pogotovo kad se zna da komemoracija ima puno neprijatelja. Zbog toga postoji i bojazan da je odluka da se skup neće smatrati vjerskim, nego javnim okupljanjem priprema za konačno gašenje ovog tipa komemoracije u Bleiburgu.

