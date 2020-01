Pobijedi li Plenković, HDZ će biti stranka centra

O budućnosti Andreja Plenkovića u HDZ-u porazgovarali smo s političkim analitičarom Ivicom Relkovićem.

Počela su i službena objavljivanja kandidatura za mjesto šefa HDZ-a. Imaju li pretendenti ikakve šanse i koliko je pozicija Andreja Plenkovića jaka?

U pravilu je pozicija predsjednika HDZ-a uvijek jaka kada je on ujedno i predsjednik Vlade. Iako često dolazi do uspoređivanja s Karamarkom, to ipak nije isto jer Karamarko nije bio premijer pa je zato bio ranjiv puno više nego sad Plenković. No to ne znači da protukandidati nemaju šanse jer će to sad biti biranje iz baze. I tek sad trebamo vidjeti je li baza HDZ-a spremna za Plenkovića jer je on na mjesto šefa stranke stigao odozgo, a ne odozdo. Tada se birala samo njegova pozicija i nije bilo protukandidata. A mi ne znamo kako će to sad izgledati zato što je ovo prvi put da HDZ ima situaciju gdje se glasa po principu jedan član, jedan glas. I to između više kandidata, a ne aklamacijom za jednog, kao što je bilo i kod Karamarka i kod Plenkovića.

Gotovo da nema dana da netko od hadezeovaca ne daje javnu podršku Plenkoviću. Što to signalizira, mnogima to izgleda jadno?

To signalizira da ti izbori nisu riješeni u smislu kao kad imate delegate pa znate tko što nosi. Ta izjašnjavanja su zapravo javna poruka bazi tko je čiji favorit. A sad, je li to zapravo iskazivanje nečeg što moraš ili može biti “crni labud” unutar stranke, to ćemo tek vidjeti. Da to izgleda “jadno”, to je percepcija izvan HDZ-a, ali ne znamo je li to “jadno” i za one koji će glasati za protukandidate. Discipliniraju li se oni iznutra, to ne znamo. Uostalom, je li to čudno članovima stranke, to je njihova stvar.

Je li oporba u vlastitoj stranci Plenkoviću najveći i najopasniji politički protivnik?

Da, zato što mu to slabi poziciju za parlamentarne izbore. To će definitivno oslabiti homogenizaciju na tim izborima jer te podjele nisu lake. Ovo su dubinske podjele u HDZ-u. Ne znam je li Plenković toga svjestan, je li svjestan da mu je manevarski prostor sužen i ima li iz toga više izlaza pa da se HDZ zacijeli u smislu jedinstva kakvo je uvijek nastojao prezentirati. To je očito bolan proces pretvaranja pokreta u stranku u kojem, pobijedi li desna strana, HDZ će biti desna stranka, a pobijedi li ova Plenkovićeva, bit će to stranka centra