Po želji Gospe Fatimske, papa posvećuje Rusiju njezinu Bezgrešnom Srcu

Papa Franjo ispravlja propust svojih prethodnika, tj. odlučio je ispuniti u cijelosti Gospin nalog iz Fatime i posvetiti Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinu. Točnije, papa Franjo će sljedećeg petka, 25. ožujka, tijekom obreda pokore koji će predvoditi u 17 sati u bazilici svetoga Petra, posvetiti Rusiju i Ukrajinu Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Posveta i u Fatimi

Taj će čin, istoga dana u Fatimi, kao Papin izaslanik učiniti kardinal Konrad Krajewski, papinski milostinjar – izvijestio je ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice Matteo Bruni, a vijest koja je oduševila katolički svijet objavio je u utorak poslije podne Vatican News, dodavši kako je za posvetu izabrana svetkovina Navještenja Gospodinova.

Gospa je, ukazavši se 13. srpnja 1917. godine u Fatimi, zatražila posvetu Rusije njezinom Bezgrešnom Srcu, rekavši da će, ne bude li taj zahtjev prihvaćen, Rusija širiti svijetom svoje pogreške, promičući ratove i progone Crkve. Dobri će – dodala je – biti stavljeni na muke, Sveti Otac će mnogo trpjeti, razni će narodi biti uništeni, navodi Vatican News, dodajući kako je nakon fatimskih ukazanja (koja su završila 1917.) više puta obavljen čin posvete Bezgrešnomu Srcu Marijinu: Pio XII. je 31. listopada 1942. godine posvetio cijeli svijet, a 7. srpnja 1952. posvetio je narode Rusije Bezgrešnom Srcu Marijinu u apostolskom pismu Sacro vergente anno: “Kao što smo prije nekoliko godina cijeli svijet posvetili Bezgrešnom Srcu Djevice Majke Božje, tako sada, na najposebniji način, posvećujemo sve narode Rusije istom Bezgrešnom Srcu”.

Pavao VI. je 21. studenoga 1964. godine obnovio posvetu Rusije Bezgrešnom Srcu, u prisutnosti otaca Drugoga vatikanskog sabora. Papa Ivan Pavao II. sastavio je molitvu za ono što je nazvao “Činom pouzdanja” koji se slavio u bazilici Svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore) 7. lipnja 1981., na svetkovinu Duhova.

Zatim, kako bi potpunije odgovorio na zahtjeve Gospe, želio je tijekom Svete godine otkupljenja jasno očitovati čin pouzdanja od 7. lipnja 1981., ponovljen u Fatimi 13. svibnja 1982. godine. U spomen na “Fiat” koji je Marija izrekla u trenutku Navještenja, Ivan Pavao II. je 25. ožujka 1984., na Trgu svetoga Petra, Bezgrešnom Srcu Marijinu posvetio sve narode.

U lipnju 2000. godine Sveta Stolica otkrila je treći dio fatimske tajne, a tadašnji nadbiskup Tarcisio Bertone, tajnik Zbora za nauk vjere, istaknuo je da je sestra Lucija u jednom pismu iz 1989. godine osobno potvrdila da takav svečani i opći čin posvete odgovara onomu što je željela Gospa. - Da, učinjeno je tako kako je Naša Gospa tražila, 25. ožujka 1984. godine - potvrdila je sestra Lucija.

No, dio crkvenog mnijenja drži da tim posvetama ipak nije u cijelosti izvršen Gospin nalog. Odnosno, da se uvijek tražila formulacija kako se ne bi izravno imenovala samo Rusija, nego je išla “u paketu” s ostalim dijelom svijeta.

”Došao je trenutak u kojem Bog traži od Svetog Oca da u zajednici sa svim biskupima svijeta, učini posvetu Rusije momu Prečistom Srcu, na taj način je spašavajući. Božja pravednost tolike će mnoge duše osuditi zbog grijeha koje su počinile protiv mene da sam došla moliti za zadovoljštinu: žrtvuj se za tu nakanu i moli”, zapisala je sama vidjelica Lucija u svojim memoarima, kao i to da je Gospina želja da papa to učini zajedno sa svim biskupima svijeta.

”Ako se ne varam, dobri Bog obećava da će učiniti kraj progonstvu u Rusiji ako Sveti Otac izvrši javni svečani čin zadovoljštine, zajedno sa svim biskupima svijeta, i posveti Rusiju presvetim Srcima Isusa i Marije te ako Njegova Svetost obeća da će zbog ovog progonstva odobriti i preporučiti ovu pokorničku pobožnost (prvih subota)”, napisala je u svojim pismima i dnevniku fatimska vidjelica Lucija.

Posrednik u pregovorima

Vatikan se, uz ovu duhovnu inicijativu, zalaže i diplomatskim kanalima te se nudi kao posrednik u pregovorima između Rusije i Ukrajine. Potvrdio je to ovih dana ponovno državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, koji je u jednoj televizijskoj emisiji rekao kako je o tome osobno razgovarao s ruskim ministrom vanjskih poslova Lavrovom, ali da je Moskva to primila na znanje, no “još nije bilo znakova da namjerava iskoristiti tu mogućnost”.