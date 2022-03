Rusi rano jutros granatirali Kijev, pogodili stambene zgrade, ima ozlijeđenih

Danas je 21. dan ruske invazije na Ukrajinu. Zračne sirene oglasile su se jutros u nekoliko gradova u Ukrajini. Četvrti krug mirovnih pregovora postigao je određeni napredak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da razgovori počinju "zvučati realnije". Ukrajinske vlasti su priopćile da je oko 20.000 ljudi iz Mariupolja, na Azovskom moru, uspjelo doći na sigurno u utorak. Gotovo 30.000 civila diljem zemlje uspjelo je u utorak napustiti ugrožena područja, ali kolonu s humanitarnom pomoći za Mariupolj još uvijek blokiraju ruski vojnici.

OVDJE PRATITE TIJEK DOGAĐAJA

7:48 - Ukrajinska vojska objavila je da su 'uspjeli nanijeti razorne udarce skupinama okupacijskih postrojbi'. Kažu da su njihove zračne snage uništile tri ruska ratna zrakoplova, jedan helikopter, tri bespilotne letjelice i oborile dvije rakete.

7:40 - Uvjeti u Mariupolju su "nepodnošljivi", tamo je pakao, rekli su za CNN stanovnici koji su pobjegli iz opkoljenog grada na jugoistoku Ukrajine. Snimke pokazuju totalno uništenje grada koju je izazvalo rusko bombardiranje.

Foto: Reuters/PIXSELL

7:37 - Na društvenim mrežama pojavila su se i nepotvrđena izvješća o eksplozijama u južnim gradovima Odesi i Zaporižju. Tajnik gradskog vijeća Zaporižja Anatolij Kurtev napisao je na Telegramu da je eksplozija pogodila željezničku stanicu.

Za sada nema detalja o tome ima li žrtava.

7:34 - Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj ocijenio je da je posredovanje bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schroedera između Kijeva i Moskve bilo neuspješno. "To je pitanje za nas u potpunosti gotovo", rekao je Andrej Melnik za agenciju dpa. "Za Ukrajinu daljnji razgovori sa Schroederom nemaju smisla. Naravno, tužno je primijetiti da je cijela stvar propala", rekao je.

Schroeder je prošle srijede otputovao iz Istanbula u Moskvu, gdje je, po izvorima dpa, razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

7:24 - Rano jutros eksplozije su odjekivale Kijevom. Gradske službe za hitne slučajeve sada su potvrdile da je u ruskom granatiranju oko 6 sati ujutro pogođena stambena zgrada od 12 katova u četvrti Ševčenko. Oštećena je i susjedna deveterokatnica. Dvije osobe su ozlijeđene, a 35 je evakuirano iz zgrade, dodaje se, javlja BBC.

7:16 - Američki državni tajnik Anthony Blinken na Twitteru je obavijestio o smrti novinara Fox Newsa Pierrea Zakrzewskog (55), irskog državljanina, i Oleksandre Kuvšinove (24), Ukrajinke. Poginuli su ispred Kijeva kada su na njihovo vozilo pucali ruski vojnici.

"Zahvalan sam svima koji riskiraju svoje živote kako bi pokazali svijetu što se događa u Ukrajini", napisao je Blinken.

7:11 - Sirene su se jutros oglasile u nekoliko gradova u Ukrajini. Oglasile su se u Kijevu, Lavovu, Ivano-Frankivsku, Odesi, Dnjipru, javljaju lokalni mediji i novinari na terenu.

7:00 - Rusija je izgubila do 40 posto postrojbi koje je poslala u Ukrajinu, objavio je glavni stožer ukrajinske vojske rano u srijedu. Te ruske postrojbe su ili potpuno uništene ili više nisu stanju voditi borbe, navodi se u dnevnom biltenu stožera no bez preciznih brojki. Informacija se nije mogla neovisno provjeriti. Područje oko Mariupolja koji je pod opsadom i dalje je u najtežem položaju. Ruska vojska pokušava blokirati grad sa zapada i istoka lučkog grada, ali je pretrpjela "značajne gubitke", navodi se u biltenu.

🚨 Air raid sirens in Lviv at 5:25 AM local time.