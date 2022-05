'Po odjeći, satu, sve upućuje na to da je riječ o Mateju. Ovo je velika bol za nas'

Poslije više od četiri i pol mjeseca sve upućuje na to da je slučaj Mateja Periša riješen. Naime, danas je oko 9.30 sati u vodama Dunava kod Ade Huje u Beogradu pronađeno beživotno tijelo mlađeg muškarca, a pretpostavlja se da je riječ o Mateju.

Tijelo je pronađeno nedaleko od Pančevačkog mosta. Kako su prenijeli srbijanski mediji, odjeća na pronađenom muškarcu odgovara opisu odjeće koju je u noći nestanka u Beogradu nosio Splićanin Matej Periš. Na pronađenom muškarcu su traperice, majica s aplikacijom koja je slična ili identična onoj kakvu nosio i Matej i jedna bijela tenisica.

Čeka se identifikacija

Pronađen je i sat kao i mobitel. Sve to izuzeli su forenzičari, a poklapa se s opisom odjeće koju je u noći nestanka na sebi imao Matej Periš. Ubrzo nakon pronalaska tijela policija ga je izvukla, a na terenu su se pojavili i forenzičari koji su izuzeli tragove i dokaze.

Iz Beograda se danas nije mogla dobiti nikakva službena informacija o tome je li riječ o Mateju ili je to još jedno u nizu tijela nestalih koji su proteklih mjeseci pronađeni u vodama Save i Dunava. Sve se svodi na to da se čeka identifikacija kako bi se utvrdilo je li riječ o tijelu Mateja Periša ili ne. Poznato je i to da je srbijanska policija u međuvremenu kontaktirala Matejeva oca Nenada Periša, koji je za srbijanske medije izjavio da odmah kreće za Beograd.

VIDEO U Dunavu pronađeno tijelo mladića: Odjeća odgovara onoj koju je imao Periš, pronađen sat i mobitel

– Zvali su me ujutro iz Beograda i rekli mi da je u Dunavu pronađeno tijelo mladića i da sve upućuje na to da je riječ o Mateju. Po odjeći, satu, sve upućuje na to da je riječ o njemu. Ovo je strašno velika bol za sve nas. Čekali smo sve vrijeme radosnu vijest, a istina je takva kakva jest. Zahvaljujem svima koji su bili uz nas, pomagali nam i pružali podršku. Sve bih zamolio da nas u ovim trenucima oslobode pritiska. Situacija je izuzetno teška za cijelu našu obitelj – rekao je Nenad Periš koji je rekao kako očekuje i da se obavi DNK analiza.

Tijelo Mateja Periša pronađeno je nekoliko kilometara nizvodno od mjesta gdje se pretpostavlja da je ušao u vodu Save. Prema riječima dunavskih riječnih mornara pokraj Beograda pretpostavlja se da je tijelo isplivalo zbog oscilacija u vodostaju Dunava i jakoga vjetra. Tijelo je prvi vidio kapetan broda Lađar Mio Milovan Zelenović koji je pozvao i policiju.

– Šetali smo se palubom kada smo ugledali nešto u daljini. Kada smo prišli bliže, vidjeli smo tijelo. Pozvali smo policiju. Na lice mjesta prva je stigla naša beogradska policija, a onda riječna policija. Možda je jak vjetar i utjecao na to da se tijelo otkači i da ispliva. Sreća je bila da smo naišli i vidjeli ga, a vodostaj bio srednji pa ga voda nije odnijela – rekao je Zelenović.

Igor Jončić iz Mreže za opasnost Srbije, čiji su pripadnici danima tragali za Matejem, kaže kako svi dokazi i fotografije upućuju na to da je riječ o Mateju.

– Taj dio poslije Pančevačkog mosta vrlo je pogodan za zadržavanje tijela. Imali smo specifičnu situaciju na vodi posljednjih nekoliko mjeseci, rijeka se u više navrata povlačila i dolazila. Posljednjih dana vodostaj je ponovno u priličnom padu. Uslijed tih promjena vodostaja postoji mogućnost da je voda odnijela tijelo, a potom ga izbacila u blizini obale – rekao je Igor Jončić iz Mreže za opasnost Srbije. Tijelo je pronađeno u neprepoznatljivom stanju što upućuje na to na to da je dugo bilo u vodi – rekao je Jončić.

Prema drugoj varijanti to bi moglo biti tijelo neke osobe koja je skočila s Pančevačkog mosta pa je potom preko nje prešao neki brod, što je dovelo do oštećenja tijela, ako je uopće o njemu riječ.

– Sve su to nagađanja i definitivno ne možemo ništa tvrditi, ali možemo zaključiti da u odnosu na mjesto nestanka Mateja Periša kod Beton Hale i mjesto gdje je tijelo isplivalo, postoje indicije da možda i jest u pitanju nestali Splićanin. To će utvrditi nadležni – zaključio je Jončić.

Otišao iz kluba

Matej Periš je došao u Beograd na doček Nove godine s društvom s kojim je bio u klubu Gotik u tzv. Beton hali, poznatoj kao jedno od elitnih okupljališta Beograđana. On je u noći s 30. na 31. prosinca oko 2 sata, iz zasad nepoznatih razloga izašao iz kluba. Od tada mu se gubi svaki trag. Tijekom istrage pojavili su se i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako Matej trči beogradskim ulicama. Međutim, i dalje ostaje nepoznato zašto je izašao iz kluba bez društva te kamo se uputio. Pojavile su se informacije kako je viđen i u tzv. Španjolskoj kući kao i kod objekta Sava nova uz rijeku Savu gdje je navodno i ušao u vodu.

Ubrzo poslije njegova nestanka u potragu za nestalim uključili su se policija, ronioci kao i ribari. U potrazi su korišteni sonari, policijski psi tragači i razna druga tehnologija. Sve to, do danas, nije dalo nikakvog rezultata.

>> VIDEO Blic: Isplivalo tijelo mlađeg muškarca u Dunavu. Odjeća odgovara opisu one koju je nosio Periš?