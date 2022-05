Kronologija slučaja Periš: Ovo je 10 važnih pitanja koja će zauvijek ostati neodgovorena

U Beogradu u Dunavu u srijedu ujutro tamošnji su mornari igrom slučaja pronašli tijelo mladog muškarca. Srpski mediji izvijestili su da je muškarac na sebi imao traperice, majicu sa slikom i jednu bijelu tenisicu. Tijelo je pronađeno u fazi raspadanja, pa je bez forenzičara i DNK analize nemoguće utvrditi identitet mladića.

No indikativno jest da upravo odjeća na beživotnom tijelu odgovara upravo onoj u kojoj je posljednji put viđen Matej Periš.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, 27-godišnjem Splićaninu, ekonomistu i bivšem vaterpolistu koji je radio kao skiper izgubio se svaki trag u noći s 30. na 31. prosinca prošle godine u Beogradu. Tamo je naime stigao s prijateljima na novogodišnji doček.

I beogradska policija na prvi je mah posumnjala da pronađeno tijelo odgovara Mateju pa su shodno tome kontaktirali njegova oca Nenada Periša.

Foto: Milan Maricic/ATAImages

"Mora se još usporediti DNK, ali po odjeći, pronađen mladić odgovara Mateju. Eto, to je ono što vam mogu reći, nemam za sada ništa drugo. Jako mi je teško i očekivali smo neku sretniju informaciju, ali svaka istina je istina i s njom se moram suočiti, ja i moja obitelj. To je tako, dalje ne mogu ništa kazati. Jako mi je teško. Doći ću za Beograd", rekao je Nenad Periš medijima u srijedu ujutro, neposredno nakon objave vijesti o pronađenom tijelu.

Večernji list je od prvog dana ekstenzivno pratio cijeli slučaj te je objavom raznih detalja, saznanja, fotografija i ispovijesti praktički kreirao tijek istrage. Priča oko Periševog nestanka puno je kompliciranija nego što se naizgled čini.

No prije svega treba znati zašto se ovaj slučaj toliko razlikovao od sličnih potraga za nestalim osobama i zašto je zavrijedio ovoliku medijsku pozornost. Prvo, ovdje je riječ o međunarodnoj potrazi u koju su pravno i formalno uključene dvije države. Drugo, riječ je o zdravom i utreniranom mladiću bez kriminalnog dosjea koji je misteriozno napustio zloglasni noćni klub i zatim mu se izgubio svaki trag te nikad nije odgovoreno je li samo trčao do određenog cilja kako sugeriraju snimke nadzornih kamera ili je od nekoga ili nečega bježao. Treće, Matejevi prijatelji sklopili su zavjet šutnje i nikad nisu progovorili za medije. Četvrto, srpski mediji pod strogom kontrolom Aleksandra Vučića kontinuirano su vodili difamacijsku kampanju protiv nestalog mladića pokušavajući sve podvesti pod "drogu i alkohol". Peto, iz samog istražnog procesa prečesto je proizlazila sumnja da srpski državni vrh nedovoljno komunicira o slučaju odnosno da svjesno ili nesvjesno pokušava zataškati određeni trag.

Uglavnom, neka važna pitanja mogla bi zauvijek ostati neodgovorena. Krenimo redom.

1. Zašto je Matej Periš napustio klub Gotik?

Matej Periš u Beograd je na proslavu Nove godine s prijateljima došao kombijem kojeg su unajmili u Zagrebu, a gdje su prethodno automobilima došli iz Splita. Apartman su unajmili u širem centru grada, a prema iskazu prijatelja tamo su pili alkohol da bi se zatim uputili na večeru u jedan dobrostojeći restoran. Noćni život odlučili su nastaviti u klubu Gotik smještenom u kompleksu "Beton hala" na obali rijeke Save. Kako se vidjelo na snimkama s nadzornih kamera, Matej je u 31. prosinca oko 2 ujutro u majici kratkih rukava napustio klub da bi zatim trčao beogradskim ulicama. Prilikom sprinta nije teturao i nije izgledao dezorijentirano. U jednom je trenutku zaustavio taksi ali vozač mu nije otvorio vrata budući da je već imao zakazanu vožnju.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Matej je zatim okolnim i mračnim uličicama stigao do objekta Savanova - restorana koji se također nalazi u sklopu kompleksa "Beton hala" na obali rijeke te je od Gotika udaljen svega 1.5 kilometar. Stigavši do restorana, koji nije radio, usporio je hod i, svjestan prostora oko sebe, preskočio ogradu koja mu se našla na putu, što opet dokazuje da njegove motoričke sposobnosti nisu bile narušene, te nastavio kretanje oko zgrade Savanova potraživši izlaz na promenadu. Tamo se spustio niz stube prema Savi, ali objavljeni isječak snimke s nadzorne kamere tu završava. Dakle, krucijalno je pitanje zašto je Periš napustio klub? Je li izlazak u majici kratkih rukava u zimskoj noći sugerirao da se ipak ima namjeru vratiti u Gotik ili je instinktivno bježao od opasnosti u koju je možebitno te noći upao? Zašto je baš išao do restorana Savanova? Je li se tamo s nekim trebao naći ili je to bio nasumični sprint?

2. Zašto je srpska policija ronioce u Savu poslala tek peti dan potrage?

Matejevi prijatelji nestanak su beogradskoj policiji prijavili 1. siječnja 2022. godine kad su vidjeli da se on do poslijepodnevnih sati nije vratio u apartman. Kako stoji u iskazu koji su dali policiji, u potragu nisu krenuli ranije smatrajući da je Matej noć proveo u nekom društvu ili sa djevojkom pa shodno tome nisu dizali paniku. Tamošnja policija im je sugerirala da prvo pretraže sve beogradske bolnice misleći da je Matej Periš, ako se nije pojavio u apartmanu, vjerojatno završio u nekoj od njih pošto se radilo o novogodišnjoj proslavi, a nije tajna da mladi masovno završavaju na ispumpavanjima ili upadaju u incidente te naposljetku završavaju u bolnicama.

Prijatelji su to i učinili, ali Mateju nije bilo ni traga ni glasa. Slučaj je u međuvremenu postao medijski praćen, a u potragu su se osim policije s termovizijskim kamerama i potražnim psima uključili i volonteri iz cijele Srbije. Međutim zauvijek će ostati neodgovoreno pitanje zašto je srpska policija ronioce u Savu poslala tek peti dan od nestanka ako je odmah prva sumnja istražnih organa, svjedoka i iskusnih kriminalista upućivala na pad u rijeku? Osim toga već je i tada kolala snimka nepoznatog muškarca koji pliva Savom, ali tamošnja policija tada ju je okarakterizirala lažnom da bi se kasnije utvrdilo da je ipak autentična te da se kretnja tog čovjeka preklapa sa signalom Matejevog mobitela. Je li to bila greška policije i bi li se slučaj raspleo pozitivno da su ronioci prvog dana pretražili rijeku?

3. Zašto policija nikad nije pokrenula opsežnu istragu u Gotiku koji se povezuje s mafijom?

Matej i društvo boravili su, kako smo kazali, u noćnom klubu Gotik. Međutim, tek je Večernji list nekoliko dana od nestanka otkrio da je riječ o mjestu za goste dubljeg džepa koji je povezan s vrhom srpskog krim-miljea. Danima su novinari bezuspješno pokušavali saznati tko je stvarni vlasnik kluba. U zemljišnim knjigama i sudskom registru nemoguće je bilo doći do ikakvog konkretnog imena. Međutim, kuloarske priče govorile su da je stvarni vlasnik predstavnik srpske mafije koja se bavi drogom, švercom i oružjem. Jednostavnim pretraživanjem internetske arhive može se zaključiti da Gotik nije baš bezopasan.

Foto: Predrag Milosavljevic/XINHUA

U njemu su se u prošlosti odvijali "poslovni sastanci" vrha krim-miljea i Aleksandra Vulina, trenutnog šefa srpskog MUP-a. U Gotiku je svojevremeno bilo racija i tučnjava, a čovjek zadužen za osiguranje objekta svojevremeno je bio Veljko Belivuk poznat i pod nadimkom Velja Nevolja koji se trenutno nalazi na izdržavanju kazne. Inače, Belivuk je bio vođa klana koji je djelovao u radikalnoj frakciji Grobara - navijača FK Partizana, a kojem se na teret stavljaju višestruka i monstruozna ubojstva, raspačavanje kokaina, silovanja, otmice i prodaja oružja. Ostaje pitanje zašto srpska policija u prvim danima istrage uopće nije ušla u Gotik, ispitala osoblje, konobare i menadžera i kako je moguće da nisu stupili u kontakt s vlasnikom? Osim toga, pitamo se zašto nisu u prvim danima uspjeli locirati, identificirati te ispitati nijednog gosta koji je te noći boravio u klubu? Pitanje je i zašto policija nikad nije došla u posjed snimki nadzornih kamera u klubu i jesu li one uopće radile? Policija se o Gotiku službeno izjasnila tek nakon nekoliko tjedana istrage vrlo šturom informacijom da su "učinili sve što su mogli".

4. Incident sa Zadranima u noćnom klubu i Matejev pokušaj susreta s Majom Soptom

Kao što smo rekli, nepoznato je zbog čega je Matej istrčao iz Gotika. Nekoliko dana od njegova nestanka Večernji list otkrio je da je u klubu došlo do incidenta Matejevih prijatelja s jednom skupinom mladića iz Zadra.Te noći su se dvije ekipe upoznale i družile, ali su se verbalno posvađali zbog jedne boce žestokog alkohola koja je bila naručena, a neplaćena pa se stvorio nesporazum zbog kojeg su reagirali i zaštitari. Nedugo nakon toga Matej je istrčao iz kluba. Neki su govorili da je možda išao do bankomata, a drugi da je u klubu upao u sasvim drugi incident dok je išao na WC pa je bježao od toga, a što njegovi prijatelji koji su ostali u separeu nisu mogli vidjeti. To će zauvijek ostati neodgovoreno pitanje.

Ovdje i spomenimo poduzetnicu iz Splita Maju Soptu. Upravo je Večernji list otkrio da je Matej s njom vodio posljednji telefonski razgovor. Ona i Matej se poznaju od prije. Njezina majka bila je Matejeva profesorica u osnovnoj školi, a njezin brat jedan je od najboljih Matejevih prijatelja koji te večeri nije bio u Beogradu već je ostao u Splitu. Kako smo tada pisali, Matej i društvo prije izlaska u Gotik bili su na večeri u jednom restoranu. Na Instagramu su vidjeli da njihova poznanica Sopta objavljuje fotografije iz Beograda zbog čega joj se Matej javio porukom i zatim ju je nazvao. To je bilo oko 22 sata. Koliko je poznato, htio je da se njegova i njezina ekipa zajedno nastave družiti te da ih ona uputi u noćni život Beograda jer tamo poznaje mnogo ljudi i često je odlazila u Srbiju u noćne izlaske. Za kontekst ove priče važno je naglasiti da se Splićanka nalazila u Beogradu nekoliko dana prije Silvestrova, a na svojim je društvenim mrežama podijelila je tada fotografije iz restorana Buddha koji se nalazi u neposrednoj blizini restorana Savanova gdje su nadzorne kamere posljednji put uhvatile Mateja. Međutim, Sopta se nije javljala na poziv Mateja tvrdeći da je baš tada tražila parking i vanka je bilo hladno. Tek kad je situacija izmakla kontroli, kazala je, da ju je policija kontaktirala za davanje iskaza nakon čega je puštena na slobodu. Je li se Matej trebao ili htio naći sa Soptom i raspolaže li ona ključnim saznanjima o njegovu nestanku? I na to pitanje nikad nećemo dobiti odgovor.

5. Zašto su Vučićevi mediji vodili difamacijsku kampanju protiv Mateja Periša?

Poznata je činjenica da je velika većina srpskih medija pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića. Ponajviše tabloidi čija je relevantnost oduvijek bila upitna. Upravo su te tiskovine punih nekoliko tjedana gradile narativ o "drogiranom i pijanom Splićaninu koji je slučajno upao u Savu", a hrvatske medije koji su propitkivali slučaj nazivali su "prolupalim ustašama". Većina snimki s nadzornih kamera koje su procurile u srpske medije stigla je, naravno, iz tamošnjeg MUP-a, a što ide u prilog tezi o suradnji medija i politike. Međutim, onda ostaje pitanje zašto su ti isti mediji kontinuirano plasirali i neprovjerene snimke za koje se tek kasnije utvrdilo da su lažne i jeftine montaže. Ostaje i pitanje zašto je nekolicina tamošnjih dnevnih tiskovina, u jeku potrage, izašla s udarnim naslovnicama na kojima tvrde da je Matej u noći nestanka orgijao s prostitutkama u skupocjenom hotelu i šmrkao kokain?

Naime, srpski mediji objavili su arhivsku snimku tamošnje celebrity zvijezde Darka Lazića i sa sigurnošću potvrdili kako je riječ o Perišu. Mnogi stručnjaci za sigurnost tih su dana govorili o umiješanosti obavještajne zajednice u cijeli slučaj i pokušaju ocrnjivanja mladog Splićanina te omalovažavanje njegova nestanka. Podsjetimo, tih je dana Perišev nestanak već bio počeo zavrjeđivati konture ozbiljne političke priče za koju se strahovalo da bi se mogla negativno odraziti na odnose dviju država ali i na buduću sigurnost hrvatskih turista u Srbiji i obratno.

6. Zašto prijatelji i dan danas šute?

Večernji list sredinom siječnja došao je u posjed ekskluzivne fotografije nastale u kombiju u kojem su bili Matej i prijatelji na putu za Beograd. Javnosti je već poznato da su među ekipom bila dva brata koja su već imenom i prezimenom govorila za medije. Navodno je riječ o sinovima viđenijeg splitskog poduzetnika. Jedan od njih studirao je na zagrebačkom PMF-u i sjedi odmah do vozača dok drugi brat sjedi do Periša. Osim njih i Mateja u kombiju su bila još četvorica mladića između 25 i 29 godina. Večernji list raspolaže s identitetima Periševih prijatelja iz kombija, ali neće ih objaviti zbog poštovanja njihove privatnosti, ali i zaštite istrage. Isto tako, zaštitili smo njihov identitet na fotografiji. Sama fotografija sugerira da je riječ o opuštenoj atmosferi koja ničim ne odaje bilo što sumnjivo. Svi dečki izgledaju trijezno i odjeveni su uredno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Detaljno smo istražili biografije svih prijatelja iz kojih proizlazi da su svi obrazovani ili sportaši. Mladić koji sjedi u posljednjem redu sasvim desno završio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije i njegovi poznanici nam kažu da je iz uredne i ugledne obitelji, a otac mu je vlasnik dobrostojeće građevinske i projektantske tvrtke. On je Periša poznavao iz gimnazije "Vladimir Nazor", gdje su zajedno išli u školu. Kako smo doznali, on se nije intenzivno družio s ekipom koja je krenula za Beograd već sporadično. Mladić do njega završio je srednju Tehničku prometnu školu te se profesionalno bavio rukometom, a tijekom karijere igrao je čak i za njemačke klubove. Trenutačno je zaposlen kao djelatnik na splitskoj željeznici i još uvijek igra rukomet u jednom niželigašu. Mladić za volanom pohađao je splitsku matematičku gimnaziju, a nismo uspjeli doznati je li upisao studij. Neslužbeno smo doznali da je u kombiju u drugom redu s lijeve strane bio i Matejev prijatelj o kojem se doznaje tek da je profesionalno igrao mali nogomet. Pokušali smo tada stupiti u kontakt s nekolicinom Matejevih prijatelja s fotografije, no nitko nije htio razgovarati.

Foto: Večernji list

Je li se radi o "zavjetu šutnje" kao što su sugerirali pojedini mediji? Prva opcija jest ta da su momci svjedočili nekom okršaju ili incidentu koji je povezan s ozbiljnim kaznenim djelom, no da su se odlučili na šutnju kako i sami ne bi završili u problemu. Druga opcija je pasivnost zbog moguće sramote, linča ili negativne slike u javnosti. Procijenili su možda da im je pametnije sve kazati istražnim tijelima nego istupati u medijima i tako sebi, ali i obitelji otežati život zbog osjećaja srama i nelagode. Osim toga, internetski prostor obilježen je stanovitim linčem pa je moguće da uopće ne žele sebe i bližnje izlagati potencijalno opasnim situacijama. Linč se stvorio onog trenutka kad je javnost posumnjala da šute ciljano i smisleno i ne žele otkriti istinu, a to uopće ne mora biti istina i nitko ne može tvrditi da i danas nisu u suradnji s policijom. Ipak, svi su mladići, podsjetimo, prošli dvostruko poligrafsko testiranje u Srbiji i Hrvatskoj te su pušteni kućama jer nije utvrđeno da bi raspolagali saznanjem o nestanku Mateja Periša.

7. Zašto su srpski organi kazali da se Matej drogirao, a to nikad nije dokazano?

U prvim danima potrage cijelu javnost šokirala je izjava šefa sindikata srpske policije Veljka Mijailovića koji je medijima kazao kako je nedvojbeno utvrđeno da su Matej i prijatelji konzumirali drogu. Radi se o vrlo nesmotrenoj izjavi budući da je jedini zakonski proces za dokazivanje konzumiranja nedozvoljenih supstanci - toksikološko vještačenje.

Foto: M.M./ATAImages

Pošto je Matej nestao i za njim se traga više od pet mjeseci onda je sasvim logično da toksikološkog vještačenja nije niti bilo. Ipak, ostaje činjenica da je u kombiju kojim su Matej i društvo stigli u Beograd pronađen trag droge ali nije dokazano da je pripadala njima ili da su je oni konzumirali. Ipak, s pravom se pitamo zašto je Mijailović užario medije i javnost neistinitom tvrdnjom kazujući da je u nju siguran? Je li to bio još jedan pokušaj difamacije? Nikad nećemo znati.

8. Zašto je srpska policija počela komunicirati tek kad je hrvatski MUP stigao u Beograd?

Nestanak Mateja Periša pratio se iz minute u minutu u svim medijima jugoistočne Europe. Niz neodgovorenih pitanja potaknuo je ministra MUP-a Davora Božinovića da u Beograd u siječnju pošalje specijalni tim istražitelja kako bi sa srpskim kolegama razmijenili saznanja i dokaze. Hrvatski policajci u Beogradu su boravili nekoliko dana, a po povratku u Zagreb u ravnateljstvu policije održana je presica na kojoj je javnosti prezentirano da srpski MUP posao obavlja savjesno, profesionalno i odgovorno te se pritom služi svim raspoloživim resursima i sredstvima. Indikativno, tek nakon presice hrvatske policije po prvi put se službeno oglasila i srpska prezentirajući veliku video rekonstrukciju Matejeva kretanja u noći nestanka.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čitavih mjesec dana prije toga srpska policija nije iznosila nikakve detalje što je mnogima bilo čudno pošto se radi o nestanku fizičke osobe, a ne o pitanju važnom za nacionalnu sigurnost. Stoga je bilo logično da se s javnošću podijeli što više informacija s ciljem pronalaska mladića. Nije jasno zašto se scenarij odigrao tako. Mnogi su se tada pitali je li hrvatski MUP prekasno došao u Srbiju i je li uistinu bilo sumnje na neprofesionalnu istragu ili se samo radilo o smirivanju strasti među zainteresiranom javnosti?

9. Je li Matej Periš bačen u Savu ili je nehotice pao u nju?

Kad je srpska policija objavila detaljnu rekonstrukciju Matejeva kretanja po Beogradu nakon izlaska iz Gotika onda je utvrđeno da je snimka na kojoj nepoznati muškarac pliva u Savi ipak autentična. Srpski istražitelji kazali su da se kretanje tog muškarca poklapa sa signalom Matejeva mobitela. Ako bismo hipotetski kazali da to jest Matej i da je preklapanje signala i kretanja muškarca u vodi dovoljan dokaz - u cijeloj priči ostaje neodgovoreno najvažnije pitanje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je Matej uopće dospio u Savu? Poznato je da je bio utrenirani sportaš i nije bio sklon porocima. Ako je u rijeku upao slučajno je li iz nje pokušao izaći? Je li bio pod utjecajem droge ili alkohola pa je u rijeku skočio samovoljno nakon čega ga je hladna voda paralizirala ili mu se dogodila nekakva nevolja zbog koje nije svojom voljom dospio u Savu? Ukratko, ne znamo.

10. Zašto su se počele stvarati teorije zavjere?

Tijekom potrage za Matejem na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu počeo se osnivati nepregledan broj stranica koje su tobože objavljivale važne dokaze o nestanku. Stranice su vodili fanatici koji su objavljivali sve što im je došlo pod ruku, često i neprovjerene informacije i lažne snimke koje bi uzurpirale javni prostor.

Foto: Pixsell/Nestali.gov.hr

Na stranicama su se okupljale stotine tisuća pratitelja i baš svatko je imao svoje mišljenje o slučaju. Naprosto se stvorio prostor koji je postao inkubator teorija zavjera u kojem dominiraju vračare i bioenergičari. Možemo slobodno kazati da se to dijelom dogodilo upravo zbog pasivnosti srpske policije koja je svojim nekomuniciranjem službenih informacija afirmirala paramedijski prostor. Slučajno ili ne? Ne znamo.