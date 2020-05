Plitvička jezera otvorila vrata za posjetitelje. Drastično su snizili cijene

Nacionalni park Plitvička jezera danas je otvorio vrata za svoje posjetitelje. Iz NP pozivaju građane da se pridruže “Proljeću na Plitvičkim jezerima”. Od 11. do 24. svibnja cijene su povoljne. Tako ulaznica za odrasle iznosi 50 kuna, studenti 30 kuna, a djeca od 7 do 18 godina 25 kuna. Također djeca do 7 godina, kao i osobe s invaliditetom imaju besplatan ulaz

Iz NP Plitivička jezera izdali su posebne napomene:

Radno vrijeme Parka: 08:00 – 19:00 sati

Radno vrijeme parkinga: 07:00 – 20:00

Prodaja ulaznica: do 17:00 sati

Kratka linija broda (P1-P2): 08:30 – 19:00

Duga linija broda NE prometuje

Panoramski vlak NE prometuje

Otvoreni su i ugostiteljski objekti unutar Parka: Kozjačka draga, Kupalište, Labudovac i Vučnica. Ipak, od 25. svibnja cijene će se mijenjati, kao i od 19. lipnja. Više možete saznati OVDJE.