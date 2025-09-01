Naši Portali
CITIRALA BALAŠEVIĆA

Plenković rekao da je Srbija na rubu građanskog rata, Brnabić mu uzvratila

Foto: A.K.
Foto: A.K.
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
01.09.2025.
u 21:39

Plenković je danas na Bledskom strateškom forumu upozorio na „surovu političku stvarnost“ Zapadnog Balkana podsjetivši kako je Srbija „na rubu građanskog rata“

Predsjednica srpske Skupštine Ana Brnabić odgovorila je premijeru Andreju Plenkoviću nakon njegove izjave da je „Srbija na rubu građanskog rata“. Brnabić je na platformi X poručila kako je „to upravo ono što neki žele i u što su puno uložili“, naglasivši da je „njihov strateški cilj da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije“. Dodala je da se takvi planovi neće ostvariti jer, kako kaže, „to niti je točno, niti će se dogoditi“. Citirala je za kraj i pjesmu Đorđe Balaševića “Boža zvani Pub” i poručila „Džaba vam novci, moji sinovci… Kuharica završila u smeću (i doslovno)“.

Podsjetimo, Plenković je na Bledskom strateškom forumu upozorio na „surovu političku stvarnost“ Zapadnog Balkana. Tada je rekao da je Srbija „na rubu građanskog rata“, podsjetivši na više od dvije godine snažnih unutarnjih nemira i prosvjeda u toj zemlji. Dodao je i da je Sjeverna Makedonija blokirana, da Milorad Dodik godinama prijeti secesijom u Bosni i Hercegovini te da je događaje u Banjskoj iz 2023. Europska unija zanemarila. Prema njegovim riječima, upravo zato je potreban razumni pristup politici proširenja EU-u.

Vučić je pisao Guardianu, pogledajte gdje su objavili njegovo pismo
Komentara 24

Pogledaj Sve
Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
23:00 01.09.2025.

kako je ruẓ̌an!

Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
22:05 01.09.2025.

Kad smo već kod Balaševića....."Davno ti je vrag zaseo na prag, zemljo Srbijo"

KO
korelativ442
22:28 01.09.2025.

Očito su ova dečko i šešljev pickousti krivih spolova, trebali bi promijeniti spolove.

