Plenković rekao da je Srbija na rubu građanskog rata, Brnabić mu uzvratila

Predsjednica srpske Skupštine Ana Brnabić odgovorila je premijeru Andreju Plenkoviću nakon njegove izjave da je „Srbija na rubu građanskog rata“. Brnabić je na platformi X poručila kako je „to upravo ono što neki žele i u što su puno uložili“, naglasivši da je „njihov strateški cilj da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije“. Dodala je da se takvi planovi neće ostvariti jer, kako kaže, „to niti je točno, niti će se dogoditi“. Citirala je za kraj i pjesmu Đorđe Balaševića “Boža zvani Pub” i poručila „Džaba vam novci, moji sinovci… Kuharica završila u smeću (i doslovno)“.

Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da @avucic ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana,… pic.twitter.com/TAUxIsjCUP — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 1, 2025

Podsjetimo, Plenković je na Bledskom strateškom forumu upozorio na „surovu političku stvarnost“ Zapadnog Balkana. Tada je rekao da je Srbija „na rubu građanskog rata“, podsjetivši na više od dvije godine snažnih unutarnjih nemira i prosvjeda u toj zemlji. Dodao je i da je Sjeverna Makedonija blokirana, da Milorad Dodik godinama prijeti secesijom u Bosni i Hercegovini te da je događaje u Banjskoj iz 2023. Europska unija zanemarila. Prema njegovim riječima, upravo zato je potreban razumni pristup politici proširenja EU-u.