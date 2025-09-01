Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STRATEŠKI FORUM U BLEDU

Plenković u Bledu: Srbija je na rubu građanskog rata

Bled Strategic Forum, in Bled
Borut Zivulovic/REUTERS
Autor
Tomislav Krasnec
01.09.2025.
u 16:06

Na Strateškom forumu u Bledu, hrvatski premijer govorio je o političkoj situaciji na zapadnom Balkanu i izazovima koji prate proces proširenja Europske unije

"Srbija je na rubu građanskog rata", rekao je premijer Andrej Plenković u panel raspravi s trojicom premijera iz Slovenije, Albanije i Crne Gore na Bledskom strateškom forumu. Tema panela bila je daljnje proširenje Europske unije, a hrvatski je premijer, iako kao i uvijek naglašava podršku proširenju, naglasio da treba vidjeti i surovu političku stvarnost, pa je stao nabrajati:

- Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost. Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i mijenjajućeg globalnog konteksta. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali trebaju se politički stabilizirati - rekao je Plenković. 

Ključne riječi
Srbija Strateški forum Bled Andrej Plenković

Komentara 11

Pogledaj Sve
NI
Ninica
16:44 01.09.2025.

"Naš ga je novinar pritom upitao ide li Hrvatska unazad i je li manje napredovala nego ranije...e moj novinaru, jako si pametno pitanje postavio, kako si se samo sjetio 🤣 Odlikaši neki.

KU
Kujttim
16:55 01.09.2025.

Da je 1989. godina, Vučić bi vjerojatno prošao kao Nicolae Ceaușescu. Vidjeti ćemo što jesen nosi, no to bi se vrlo brzo prelilo i na Republiku Srpsku. Ne volim imati susjede u čijoj je obitelji stalno neka svađa. Za nas su to Bosna i Hercegovina i Republika Srbija. Nije to dobro, a Hrvatska mora imati plan A i plan B, ako u Srbiji i Republici Srpskoj krenu ozbiljni neredi jer je teško kontrolirati granice. Zato podrška braniteljima jer oni najbolje prepoznaju da bi ljevičari u takvom raspletu bili teret.

Avatar Mlečanka..
Mlečanka..
17:24 01.09.2025.

kako pomoći komšijama u ovim teškim trenucima?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još