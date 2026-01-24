Vojni piloti sudjelovali u hitnoj akciji: Trudnica s Pelješca helikopterom prevezena do Splita

Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros su hitno helikopterom prevezli trudnicu iz Orebića na otoku Pelješcu u Klinički bolnički centar Split. Riječ je o pripadnicima 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su rano jutros sudjelovali u hitnom zračnom medicinskom prijevozu, javlja MORH.

Hitan prijevoz uspješno je provela dežurna letačka posada koju su činila četiri člana, a let je obavljen helikopterom Mi-171Sh. Helikopterska posada poletjela je u 7:35 iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema helidromu Mokalo u Orebiću, a u 8:20 preuzeli su trudnicu u pratnji dvaju članova medicinskog tima te nastavili let prema Splitu. Helikopter je u 8:45 sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je trudnica, zajedno s medicinskom pratnjom, predana na daljnju zdravstvenu skrb.

Nakon uspješno provedene zadaće, posada se u 9 sati vratila u svoju matičnu bazu u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama. Kapetan helikoptera, bojnik Nikola Gažo, istaknuo je kako je zadaća provedena sukladno planu i važećim procedurama, uz potpunu koordinaciju svih uključenih službi.

-Uvijek smo ponosni kad svoja vojna znanja i vještine možemo iskoristiti da bismo pomogli našim ljudima u hitnim situacijama, a posebno kada je riječ o trudnicama ili djeci- rekao je bojnik Gažo.