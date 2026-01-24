Naši Portali
SVAKA MINUTA JE VAŽNA

Vojni piloti sudjelovali u hitnoj akciji: Trudnica s Pelješca helikopterom prevezena do Splita

MORH
VL
Autor
Večernji.hr
24.01.2026.
u 12:17

Nakon uspješno provedene zadaće, posada se u 9 sati vratila u svoju matičnu bazu u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama

Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros su hitno helikopterom prevezli trudnicu iz Orebića na otoku Pelješcu u Klinički bolnički centar Split. Riječ je o pripadnicima 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su rano jutros sudjelovali u hitnom zračnom medicinskom prijevozu, javlja MORH.

Hitan prijevoz uspješno je provela dežurna letačka posada koju su činila četiri člana, a let je obavljen helikopterom Mi-171Sh. Helikopterska posada poletjela je u 7:35 iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema helidromu Mokalo u Orebiću, a u 8:20 preuzeli su trudnicu u pratnji dvaju članova medicinskog tima te nastavili let prema Splitu. Helikopter je u 8:45 sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je trudnica, zajedno s medicinskom pratnjom, predana na daljnju zdravstvenu skrb.

Nakon uspješno provedene zadaće, posada se u 9 sati vratila u svoju matičnu bazu u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama. Kapetan helikoptera, bojnik Nikola Gažo, istaknuo je kako je zadaća provedena sukladno planu i važećim procedurama, uz potpunu koordinaciju svih uključenih službi.

-Uvijek smo ponosni kad svoja vojna znanja i vještine možemo iskoristiti da bismo pomogli našim ljudima u hitnim situacijama, a posebno kada je riječ o trudnicama ili djeci- rekao je bojnik Gažo. 

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Komentara 1

Avatar Make my day
Make my day
12:25 24.01.2026.

"395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva"...Stranac bi po ovom nazivu pomislio da Hrvatska ima stotine vojnih aerodroma i jedinica, umjesto 3-4 vojna aerodroma, koga vi lažete?

