INTERVJU: NJ. E. AMIR HOSSEIN GHARIBNEJAD

'Mnogi su uhićeni prosvjednici u Iranu priznali da su primali novac od stranih agenata'

Autor
Hassan Haidar Diab
24.01.2026.
u 11:29

U intervjuu govori o uzrocima društvenog nezadovoljstva, ekonomskim posljedicama dugogodišnjih sankcija SAD-a, optužbama o vanjskom miješanju u unutarnje prilike te sigurnosnim izazovima s kojima se zemlja suočava

U trenutku kada Iran prolazi kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja posljednjih godina – obilježeno unutarnjim prosvjedima, snažnim međunarodnim pritiscima i regionalnim napetostima koje rastu – razgovarali smo s veleposlanikom Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj, Nj. E. Amirom Hosseinom Gharibnejadom. U intervjuu govori o uzrocima društvenog nezadovoljstva, ekonomskim posljedicama dugogodišnjih sankcija SAD-a, optužbama o vanjskom miješanju u unutarnje prilike te sigurnosnim izazovima s kojima se zemlja suočava. Veleposlanik iznosi i službeni stav Teherana o mogućoj američkoj ili izraelskoj vojnoj intervenciji, iranskom nuklearnom programu, regionalnoj stabilnosti i diplomatskim kanalima koji su, unatoč svemu, i dalje otvoreni.

Europa SAD prosvjedi Iran intervju

