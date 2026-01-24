Vukovarski vodotoranj bilježi rekordan broj posjeta

Vukovarski vodotoranj iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjeta, a ta brojka je u 2025. godini bila rekordna. Prema podacima Mirele Janković, ravnateljice Vukovarskog vodotornja, ovaj simbol Vukovara i Domovinskog rata je tijekom 2025. godine posjetilo 133.219 posjetitelja iz Hrvatske ali i inozemstva.

-To je u odnosu na godinu dana ranije povećanje od 12 posto. Od kako je Vukovarski vodotoranj otvoren, 30. listopada 2020. godine, imali smo više od 570.000 posjeta – istaknula je Janković.

Napomenula je i kako iz godine u godinu donose nove sadržaje Vodotornju koji su dodatno atraktivni svima onima koji žele posjetiti ovaj gradski simbol. Tu je niz digitalnih sadržaja poput QR kodova preko kojih se može vidjeti kako je Vodotoranj izgledao prije obnove, proširenje stvarnosti, a tu je i digitalni agent koji "govori" sve svjetske jezike.

Na predstavljanju rezultata rada Vukovarskog vodotornja bio je i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček koji je rekao kako su u gradskoj upravi ponosni na turističke rezultate grada kao i Vodotornja.

-Turistički rezultati Vukovara su iz godine u godinu sve bolji pa smo tako u 2025. godini, u odnosu na godinu dana ranije, zabilježili 5 posto više i dolazaka i noćenja. U tom rastu jedan od glavnih generatora je upravo Vukovarski vodotoranj koji je u prošloj godini ostvario najbolje rezultate ikada. Posebno me raduje što je u vrijeme obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine zabilježen rekordan broj posjeta. Vjerujem kako će rezultati u 2026. godini biti još bolji jer ulazimo u 35 obljetnicu obilježavanja stradanja Vukovara – rekao je Pavliček.

Za sve Vukovarce ali i druge koji se nađu u blizini Vukovarski vodotoranj će i ove godine sudjelovati u Noći muzeja kada će ulaz za sve posjetitelje biti besplatan.