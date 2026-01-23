Naši Portali
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
HDZ ĆE MORATI RAZMISLITI I O KOALICIJAMA

Plenković traži zbijanje u svojim redovima: Lijevi savez nije bezopasan

Autor
Iva Boban Valečić
23.01.2026.
u 20:54

Kao dodatni potencijalni izazov Plenković je naveo i mogućnost da se u izbornu utrku u nekom obliku uključi i Zoran Milanović

Sad već izvjesni izborni savez na ljevici nije ostavio ravnodušnom najveću stranku vladajuće koalicije. Članove vodstva HDZ-a Andrej Plenković je, na sjednici početkom tjedna, pozvao da budu aktivniji i javno vidljiviji, i to upravo zbog ugroze koju bi ovoj stranci mogla donijeti koalicija SDP-a i Možemo! Osim što je procijenio da opasnost slijeva nije nimalo bezazlena, Plenković je, kažu naši izvori, kao dodatni potencijalni izazov naveo i mogućnost da se u izbornu utrku u nekom obliku uključi i Zoran Milanović te zatražio da se svi dodatno angažiraju kako bi uspješno odbili udarce s ljevice. U HDZ-ovim kuloarima se već neko vrijeme zbraja potencijalna šteta koju bi im na izborima mogla donijeti lijeva koalicija, posebno u jedinicama u kojima je njihova lista na prošlim izborima, kada su Možemo! i SDP išli u "točkastoj varijanti", završila na prvom mjestu, ali s malom prednošću. U VI. im je izbornoj jedinici, koja pokriva područje od jugozapada Zagreba pa sve do Paga, primjerice, prednost pred SDP-om bila manja od 3000 glasova, a SDP tada tamo nije bio u koaliciji s Možemo!. Uz očekivanu sinergiju dviju stranaka ljevice, HDZ će teško zadržati prvo mjesto i u zagrebačkom centru, gdje Možemo! ima najjaču bazu pa bi situaciju ovoj stranci dodatno mogao zakomplicirati i D'Hondt, koji najjačoj listi daje nemalu prednost.

Ključne riječi
Zoran Milanović SDP HDZ Andrej Plenković

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
21:28 23.01.2026.

Sa ovakvim ministarstvom kulture , HDZ potpuno sigurno gubi izbore. A i treba. Nije ovo srbija.

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
21:01 23.01.2026.

Ako HR narod želi woke ludilo u cijeloj državi neka ga bira.

VS
vrbe.sadim
21:26 23.01.2026.

Točno je, lijevi savez nije bezopasan. Točnije, bezopasan je po hdz - no govorimo li o Hrvatskoj, skoro su jednaka opasnost kao i miloševićev režim devedesetih.

