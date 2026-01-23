Plenković traži zbijanje u svojim redovima: Lijevi savez nije bezopasan

Sad već izvjesni izborni savez na ljevici nije ostavio ravnodušnom najveću stranku vladajuće koalicije. Članove vodstva HDZ-a Andrej Plenković je, na sjednici početkom tjedna, pozvao da budu aktivniji i javno vidljiviji, i to upravo zbog ugroze koju bi ovoj stranci mogla donijeti koalicija SDP-a i Možemo! Osim što je procijenio da opasnost slijeva nije nimalo bezazlena, Plenković je, kažu naši izvori, kao dodatni potencijalni izazov naveo i mogućnost da se u izbornu utrku u nekom obliku uključi i Zoran Milanović te zatražio da se svi dodatno angažiraju kako bi uspješno odbili udarce s ljevice. U HDZ-ovim kuloarima se već neko vrijeme zbraja potencijalna šteta koju bi im na izborima mogla donijeti lijeva koalicija, posebno u jedinicama u kojima je njihova lista na prošlim izborima, kada su Možemo! i SDP išli u "točkastoj varijanti", završila na prvom mjestu, ali s malom prednošću. U VI. im je izbornoj jedinici, koja pokriva područje od jugozapada Zagreba pa sve do Paga, primjerice, prednost pred SDP-om bila manja od 3000 glasova, a SDP tada tamo nije bio u koaliciji s Možemo!. Uz očekivanu sinergiju dviju stranaka ljevice, HDZ će teško zadržati prvo mjesto i u zagrebačkom centru, gdje Možemo! ima najjaču bazu pa bi situaciju ovoj stranci dodatno mogao zakomplicirati i D'Hondt, koji najjačoj listi daje nemalu prednost.