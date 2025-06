Plenković uoči summita EU-a razgovarao s Costom i Weberom

Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je u srijedu u Bruxellesu s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom uoči sastanka na vrhu država članica EU-a, a također se sastao s čelnikom Europske pučke stranke Manfredom Weberom. “Razgovarali smo o globalnim sigurnosnim izazovima, kao i izradi novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a”, objavio je Plenković na platformi X. Dodao je da je Hrvatska u plusu od 16,7 milijardi eura u odnosu na uplate u europski proračun, čime “nastavlja hvatati razvojni korak sa zemljama koje su ranije postale članice EU-a.”

Ahead of the @EUCouncil, I discussed global security challenges with @eucopresident António Costa, as well as the development of the new EU Multiannual Financial Framework. By using 🇪🇺 funds through the #MFF and #NPOO🇭🇷🇪🇺, Croatia has achieved a surplus of €16.7 billion compared… pic.twitter.com/KoZIaT88NU