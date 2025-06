Trump na NATO summitu posebno izdvojio jednu europsku zemlju: Njima ćemo naplatiti dvostruko

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je u Haagu predvodio izvanredni sastanak NATO saveznika na kojem je postignut povijesni dogovor: članice Saveza složile su se da ciljaju na izdvajanje čak 5 posto svog BDP-a za obranu. Time se gotovo udvostručuje dosadašnji službeni cilj od 2 posto, čime NATO ulazi u novu fazu kolektivne sigurnosti.

– Imali smo dva posto, a sada imamo pet – izjavio je Trump na konferenciji za novinare nakon sastanka, nazvavši to "povijesnim iskorakom". Trump je ponovo naglasio da je od 2017. godine, kada je počeo pritiskati članice da više ulažu u vlastitu obranu, dodatno prikupljeno više od 700 milijardi dolara. – SAD je godinama nosio dvije trećine tereta obrane Saveza. Vrijeme je da i ostali plate svoj dio – rekao je.

Slavodobitni Trump na samitu NATO-a: Gotovo svi su pristali na 5 posto Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je i da povećana izdvajanja moraju biti usmjerena na „vrlo ozbiljnu vojnu opremu, a ne birokraciju“, dodavši kako se nada da će što više te opreme biti proizvedeno u SAD-u. – Imamo najbolju vojnu opremu na svijetu – poručio je. Trump se u obraćanju dotaknuo i nedavnog oružanog sukoba između Irana i Izraela, rekavši da su američki napadi na iranska nuklearna postrojenja, iako osporavani, doveli do „uništenja“. – Ova nevjerojatna demonstracija američke snage utrla je put miru povijesnim sporazumom o prekidu vatre kasno u ponedjeljak – kazao je.

Preuzeo je zasluge za posredovanje u dogovoru: – Posredovao sam u prekidu vatre. I mi to nazivamo 12-dnevnim ratom. Razgovarao sam s nekoliko ljudi i zaključili smo da to jednostavno zvuči kao pravo ime. Upitan zašto vjeruje da je sukob završen, Trump je odgovorio: – Jer sam imao posla s objema stranama. Iran i Izrael su umorni, iscrpljeni. Borili su se vrlo žestoko i obje strane žele otići kući.

Unatoč optimizmu, dodao je da sukob tehnički može ponovno izbiti: – Može li ponovno početi? Pretpostavljam da može. Možda i uskoro. Ali ne vjerujem da će se ponovno sukobiti. Mislim da je gotovo. I ne vjerujem da će se Iran vratiti svom nuklearnom biznisu. Trump je najavio i kako će Sjedinjene Američke Države sljedeći tjedan „razgovarati s Iranom“, dodavši: – Možda potpišemo sporazum, ne znam. Naglasio je kako ne smatra da je sporazum o ograničavanju iranskog nuklearnog programa „nužno potreban“.

– Nije mi važno imam li sporazum ili ne – rekao je. – Jedino što bismo tražili je ono što smo tražili i prije – da nema nuklearnog oružja. Ali nuklearno je, zapravo, uništeno. – Zapravo ćemo se sastati s njima – dodao je. – Sastat ćemo se s njima.

Trump je zatim dao riječ svom šefu diplomacije Marcu Rubiju, koji je istaknuo da su otvoreni za svakog tko želi mir, a potom je sam Trump dodao: – Gledajte, razgovarat ćemo s njima idući tjedan, s Iranom. Možda potpišemo sporazum. Ne znam. Za mene, ne mislim da je to toliko nužno. Mislim, imali su rat. Borili su se. Sada se vraćaju svom životu. Nije mi važno imam li sporazum ili ne. – Jedino što bih tražio je ono što smo tražili i prije – želimo da nema nuklearnog oružja. Ali mi smo ga već uništili – poručio je. Trump se kratko osvrnuo i na rat u Ukrajini, rekavši: – Nadam se da ćemo to uskoro riješiti. To se nikada nije smjelo dogoditi. I nikada se ne bi dogodilo da sam ja bio predsjednik. To sam rekao tisuću puta.

Trump je dodao kako je imao dobar sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u vezi rata u Ukrajini. – Nije moglo biti ugodnije, zapravo – rekao je, dodavši da je Zelenskij „vodi hrabru borbu“. – Iz tog sastanka sam stekao dojam da bi on želio da se to završi – poručio je Trump. Najavio je i da će razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom: – Smatram da je on osoba koja je, po mom mišljenju, bila u zabludi – rekao je Trump.

Nakon govora uslijedila su pitanja novinara, a najviše pažnje izazvao je Trumpov odgovor španjolskoj novinarki koja ga je upitala kako komentira kritike da su neka saveznička izdvajanja manja. Trump nije skrivao nezadovoljstvo što Španjolska vlada dugo vremena odbija prijeći prag od 2 posto: – Španjolska već godinama odbija dati koliko treba za obranu. Pregovaramo sa Španjolskom o trgovinskom sporazumu, natjerat ćemo ih da plate dvostruko više. Zapravo, ozbiljan sam u vezi toga.

Trump španjolskoj novinarki usred presice: Vaša zemlja će morati platiti dvostruko Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na samom kraju konferencije za novinare, Donald Trump odgovorio je i na pitanje o komentaru glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, koji ga je ranije tijekom dana – u kontekstu prekida vatre između Irana i Izraela – nazvao "daddy". – Sviđam mu se, mislim da mu se sviđam. Ako ne, javit ću vam. Vratit ću se i udarit ću ga... vrlo nježno – rekao je Trump uz osmijeh. Na pitanje smatra li NATO članice "svojom djecom", kratko je dodao: – NATO-u jednostavno treba malo pomoći. Mislim da im treba još malo pomoći.

Donald Trump o izjavi NATO čelnika Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.