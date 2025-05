Plenković: "U Splitu je veliki rat između lijevih opcija"

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u utorak je u Varaždinu izjavio da ne zna za navodne izvide DORH-a nad SDP-ovim kandidatom za splitskog gradonačelnika Davorom Matijevićem te je ustvrdio kako vidi da je 'dolje veliki rat u Splitu između lijevih opcija'.

„Očito je to spor u koji su se pretvorili izbori između lijevih i lijevih u Splitu. Za razliku od njih, aktualni župan Blaženko Boban i naš kandidat za gradonačelnika Tomislav Šuta vode afirmativnu kampanju i za razvoj Splita, i za nastavak razvoja Splitsko-dalmatinske županije. Razlike su velike i vjerujem da će to ljudi u Dalmaciji dobro vidjeti”, kazao je Plenković. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu provodi izvide nad gradonačelničkim kandidatom SDP-a Matijevićem, no oni se ne odnose na sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju sa starijom stranačkom kolegicom već, kako se doznaje, na kaznenu prijavu zbog krivotvorenja i prevare. Zamjenica ODO Split Marina Bošnjak Hini je ranije danas potvrdila da se izvidi ne provode po pitanju ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Premijer je komentirao i osnivanje Međuresornog povjerenstva za razvoj i jačanje obrambenih sposobnosti i obrambene industrije, koje je Vlada osnovala na današnjoj sjednici podsjetivši da je na razini Europske unije prije dva mjeseca, izašla tzv. Bijela knjiga o europskoj obrani koji kreira nove instrumente.

„O njima se sada vode pregovori u pravnom smislu na razini naših veleposlanika i stručnjaka u Bruxellesu koji će nakon toga otvoriti pretpostavke da se koriste i europska sredstva za investicije u obranu”, rekao je. Plenković je istaknuo da je Hrvatska ispunila, zahtjev NATO-a za 2,1 posto ulaganja u obranu, da je na razini onoga što je dogovoreno te da 'čak 30 posto od tih 2,1 posto ide u modernizaciju'.

„Mi smo u velikom procesu zamjene stare istočne tehnologije sa zapadnom tehnologijom i u kopnenoj vojsci, i u hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, naravno i u mornarici i želimo taj proces cjelovito koordinirati, s obzirom da je EU na pragu te velike odluke da se omogući tzv. nacionalna klauzula po kojoj se dio izdvajanja koji bi se ulagao u obranu, ne bi računao u proračunski deficit”, kazao je. Dodao je da se u tom slučaju otvara veliki prostor za dodatne investicije u obrambene sposobnosti.

„Zato smo u dogovoru i s ministrima Anušićem i Primorcem dogovorili da ćemo oformiti ovu radnu skupinu. Ja ću ju voditi zajedno s još jednom koju ćemo oformiti, a ona se odnosi na pregovore u višegodišnjem financijskom okviru, dakle na razdoblje 2028. i 2034. godine”, rekao je Plenković.