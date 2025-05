Analitičari: Teško da HDZ-ovci u Vukovaru imaju prostora za neposluh

Dan nakon što je Jutarnji list objavio snimku s internog sastanka Domovinskog pokreta iz veljače, na kojoj Ivan Penava članovima svoje stranke govori kako je koalicija HDZ-a i DP-a u Vukovaru otpočetka bila uvjet za ulazak DP-a u nacionalnu koaliciju, na koju je Andrej Plenković morao pristati, dvojac se danas našao u Vukovaru, gdje se obilježavao Dan Grada. Zajedno su obišli nekoliko za Vukovar važnih projekata, da bi zatim nastavili druženje s članstvom i građanima za potporu zajedničkim kandidatima za gradonačelnika i njegova zamjenika Domagoju Biliću (DP) i Goranu Bendri. Susret je započeo srdačnim rukovanjem, a nastavljen pomirljivim izjavama. Sve u svemu, išlo se na maksimalnu "dedramatizaciju" situacije, kako to Plenković voli reći.

Premijer i šef HDZ-a ni danas nije pokušao demantirati ono što se na objavljenoj snimci moglo čuti iz Penavinih usta, kako su koalicije za Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj su dvije stranke stale iza HDZ-ova kandidata za župana Ivana Bosančića, dogovorene na nacionalnoj razini, konkretno između njega i Penave. Jednako tako, trudio se ostaviti dojam kako ga nisu pogodile omalovažavajuće Penavine izjave s internog DP-ova sastanka. – Već sam rekao da interne sastanke ne komentiramo niti se time opterećujemo. Neće to destabilizirati suradnju niti na razini Vukovara niti na razini države – rekao je Plenković

Penava je, pak, procijenio kako je od snimki, "koje su izišle nekim sumnjivim kanalima", za Vukovarce puno važnije ono što se radi u gradu. – Imate ljude koji godinama rade i stvaraju, dižu ovaj grad, a onda imate ljude koji puno pričaju, izbacuju puno gorčine, koriste razna sredstva ne bi li se za nešto uhvatili, a riječ je o pukoj priči – rekao je Penava. Potrudio se potom umanjiti i značaj vlastite izjave s internog stranačkog sastanka kako je pitanje koliko će nacionalna koalicija njegove stranke s HDZ-om uopće trajati. – Nisam baš voljan u kontekstu determiniranosti događaja tvrditi određene stvari. Dobra volja je tu, imamo izuzetno kvalitetnu suradnju, stabilnu većinu i, ako nas Bog poživi, radovat ćete se brojnim projektima na teritoriju RH. Tako da, no sikiriki – izvlačio se predsjednik DP-a.

Činjenica je, međutim, da objavu ove snimke konkurencija koaliciji HDZ/DP-a u Vukovaru itekako nastoji okrenuti u svoju korist pa je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista i Bilićev protukandidat u utrci za gradonačelnik, dao sve od sebe kako bi pojačao gorčinu koju bi zbog nje mogli osjetiti lokalni HDZ-ovci. Te je u petak podcrtavao da je DP "na sve načine ucjenama osigurao sebi vlast u Vukovaru preko HDZ-a i njihovih birača", da bi zaključio kako će HDZ-ovci "dati potporu drugim političkim opcijama sličnog svjetonazora i kazniti DP koji će 18. svibnja otići u političku povijest". Pavliček, dakle, neskriveno poziva lokalne HDZ-ovce da glas dadu njemu, a ne DP-ovcu jer se, uvjeren je, "HDZ i DP već mjesecima ne mogu smisliti, ali moraju se držati kako ne bi došlo do urušavanja vladajuće većine i novih izbora".

To da se HDZ i DP "ne mogu smisliti" i nije neka tajna, jasno je to bilo i prije parlamentarnih izbora, a pretjerana ljubav nije krasila ni mjesece nakon ulaska DP-a u HDZ-ovu parlamentarnu većinu i vladu. Cijelo vrijeme između dviju stranaka bile su primjetne trzavice, posebno u vrijeme pritvaranja DP-ova ministra Josipa Dabre. No emocije su jedno, a računica drugo, dvije su stranke u tim situacijama našle načina da nastave zajedno, a naša analitičarka Ankica Mamić uvjerena je kako ni objava ove snimke neće biti kobna za koaliciju. – Nije ta ljubav nikad bila autentična, to je uvijek bio brak iz interesa, a u takvom braku partneri su unaprijed spremni da će onaj drugi varati, važno je samo da se ne prijeđe crta iza koje nema povratka. Nije u interesu ni HDZ-a ni DP-a da se poljulja koalicija na nacionalnoj razini – komentirala nam je Mamić.

Što se tiče lokalnih prilika, Ankica Mamić podsjeća da je HDZ-u, bez obzira na to koliko im se sviđao ili ne sviđao brak s DP-om u Vukovaru, važno dobiti Vukovarsko-srijemsku županiju. – HDZ-ovci će sigurno izići na ove izbore kako bi glasali za svog župana, a sumnjam da će prekrižiti listić za grad jer teško da od toga mogu imati koristi – kaže analitičarka. Veliko je pitanje, naime, imaju li HDZ-ovci ovdje prostora za iskazivanje neposluha, kakav su u brojnim sredinama iskazali na predsjedničkim izborima, a da pritom ne ugroze izborne šanse Ivanu Bosančiću ako se za poziciju vukovarsko-srijemskog župana bude prisiljen "tući" u drugom izbornom krugu.

