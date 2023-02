Plenković tvrdi da je Hrvatsku doveo među 15 najrazvijenijih zemalja

Predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer Andrej Plenković tvrdi da je njegova vlada dovela Hrvatsku među 15 najrazvijenijih zemalja!? Na obilježavanju 33. obljetnice osnivanja HDZ-a Karlovca i karlovačke županije Plenković je govorio kako će rezultati koje Hrvatska pod vodstvom HDZ-a postiže, kroz sedam do osam godina rezultirati podizanjem standarda građana na iznad 75 posto prosječnog EU standarda, a obitelji će vagati isplati li im se uopće odlaziti. - To govorimo s pozicije vlade koja je zemlju dovela među 15 najrazvijenijih zemalja - glasi ta Plenkovićeva izjava. Dva dana kasnije pokušao je pojasniti tu svoju izjavu o super razvijenoj Hrvatskoj.

- Ja to govorim već dva mjeseca, ovi koji to dešifriraju, ako ne znaju, neka odu na internet pa vide kojih je to 15 zemalja u NATO-u, u EU, u europodručju i u Schengenu – istodobno. Stvar je poznata na internetu - objašnjavao je Plenković. A nije potrebno surfati internetom, dovoljno je imati barem malo znanja da se sruši ta njegova teza.

Pa recimo samo što se tiče Europe da primjerice Švicarska nije ni u NATO-u, ni u EU, ni u euro zoni, da Austrija nije u NATO-u, da Norveška nije u EU i eurozoni, da Češka i Danska nisu u eurozoni kao i Švedska koja pak tek sad želi ući u NATO… a to su sve daleko razvijenije države od Hrvatske. Kad gledamo globalno, Hrvatska nije ni članica OECD-a - Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj koja okuplja 38 najrazvijenijih zemalja svijeta!? A s druge strane primjerice u NATO-u, EU, Schengenu i eurozoni je primjerice i jedna Grčka koja se baš ne može svrstati kao naravno ni Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja ni Europe, a kamoli svijeta.

