Plenković: Ja ne znam kako je DORH tako lako utvrdio da im nisu curile informacije

Hrvatski premijer Andrej Plenković gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'A sada Vlada' gdje je govorio o aktualnim temama.

Neredi u SAD-u

- Stanje ne izgleda dobro. Ako to stavimo u kontekst pandemije koronavirusa gdje je više od milijun i 800 tisuća zaraženo, onda ovakav strašan događaj u kojem je George Floyd preminuo nakon strašnog nasrtaja....Jasno je da nije dobro - kazao je.

- Danas je Hrvatska bolja zemlja nego prije četiri godine. Plaće su rasle. Rasla je minimalna plaća. Rasle su mirovine u Hrvatskoj. Imali smo gospodarski višak tri godine. Potaknuli smo reforme. Povećali smo reapsorpciju iz fondova.

Naveo je kako je činjenica da imamo reputaciju u gospodarskim institucijama zbog koje nam nije smanjen rejting iako se očekuje pad BDP-a

- Nismo ostvari sve što smo htjeli, ali radili smo svaki dan. Da li je nešto moglo biti bolje? Ja vjerujem da je.

Upitan planira li oformiti stručan stožer zbog recesije koja će uslijediti, naveo je: - Mi smo pravodobno išli u mjere. To je spriječili scenarij koji smo gledali na sjeveru Italije. Što se tiče ekonomije, mi smo dali paket od 30 milijardi kuna. Građani to ne smiju zaboraviti. Mjere su polučile efekt i to su aktivnosti Vlade. Kao što stožer nije bio supstitut Vlade, već dio. Odgovornost za sve što radimo je naša. Kontaktirat ćemo stručnjake, ali posebnog stožera neće biti.

- Važna je poruka u ovoj krizi da je država funkcionirala. Nije privatni sektor spasio, već je zdravstveni sustav spasio od koronavirusa. Najbolje je kad ljudi koji su poduzetni imaju što manje davanja. To je ono što je najučinkovitije. Mi smo se dokazali u rasterećenjima. Imali smo četiri vala poreznog rasterećenja, a pritom nismo išli u deficit.

Kako je naveo, njegova Vlada je osigurala sigurnu budućnost.

- Mi želimo ojačati socijalnu sigurnost. Želimo ići na samodostatnost tamo gdje možemo ići. Naš program će se bazirati na tim temeljnim točkama. Poljoprivreda će biti jedan od prioriteta

Kao pozitivni primjer, naveo je Elku i istaknuo kako su uzeli mjere za ožujak, no temeljem narudžbi od svojih partnera neće trebati državne mjere u travnju i svibnju.

- Država nije samo dala, već nije ni uzela. Napravili smo sjajan potez.

Afera Vjetroelektrane

- Mi smo tu bili više nego jasni. Ako se dokaže tko je kriv, mora odgovoriti. Mi smo donijeli i političku odluku - razrješenje. Mi tu radimo 24 sata, a mi nemamo pojma da netko tako nešto radi sa strane....Nije mi jasno kako si to netko dopušta, a imenovan je za nešto drugo. Ako mjere puknu, a onda netko javi onda to nije dobro. Očekujem od DORH-a.....ja ne znam kako su oni to tako lako utvrdili.. Vi ste imali SMS-ove u kojem su fabricirane poruke...pa gdje su ti ljudi. Te službe moraju utvrditi kako je to curenje moguće - istaknuo je.

Naveo je da očekuje da svi imaju isti tretman.

Upitan kako iskorijeniti klijentelizam, odgovorio je: - Pa upravo ovako. Meni je prvom to u interesu. Neka policija i DORH utvrde ono što je bilo.

Na pitanje o kupnji INA-e, dodao je kako se očekuje uskoro izvještaj i naveo: - Nije to proces da se ode u dućan i kupi čips.

Parlamentarni izbori 2020.

O nositeljima lista, objasnio je kako je riječ o ljudima koji su prepoznatljivi.

- Ovi izbori su specifični. Od centra desno imate HDZ, Miroslava Škoru i Most. Ne bih želio rasipaju glasovi na desnici. Ne bih želio da oni koji su dali glas Škori, gledaju u Milanovića na Pantovčaku - naveo je i dodao: - Cilj nam je 61 mandat. S tim bi bili zadovoljni.

- Ja ne znam što Škoro ima protiv mene. On je prije 20 godina bio pjevač, a ja sam volontirao u kampanji. Morat ćemo pregovarati nakon izbora. Izborni sustav je takav.

Dodao je kako stranke na desnijem spektru bave ideološkim stvarima i nemaju konkretnih prijedloga, te da imamo oporba koja "nije imala nikakvu drugu agendu osim da ruši".

- Idemo na drugo poluvrijeme. Ja ne znam koji je predsjednik HDZ-a išao na sučeljavanje. Ja sam uvijek spreman na to i znam da mogu govoriti.