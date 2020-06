Kadrovske križaljke već su sastavljene: Tko su novi aduti za izbornu utrku

Izborni rokovi za parlamentarne izbore koji će se održati 5. srpnja teku od danas. Kadrovske križaljke stranke su već su u velikom dijelu sastavile, a u idućih 14 dana do predaje lista Državnom izbornom povjerenstvu bit će i finalizirane. Najjača oporbena stranka svoje će objaviti nakon Glavnog odbora stranke koji će se održati 13. lipnja. Do tada bi trebao biti realiziran dogovor s međimurskim županom Matijom Posavcem, koji će, izvjesno je, biti drugi u trećoj izbornoj jedinici na listi Restart koalicije.

Ova izborna jedinica tradicionalna je utvrda HNS-a, koji ne stoji najbolje u anketama, pa razmišljaju da sve adute usmjere upravo u ovu listu, na kojoj bi se mogla naći i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Čekaju se stranačka tijela

Ovog tjedna trebalo bi se znati i hoće li IDS i PGS na izbore u SDP-ovu bloku u osmoj jedinici. Što će odlučiti, trenutačno je nepoznanica, ali jedan od faktora koji bi mogli odigrati ulogu jest i ulazak Damira Kajina u izbornu utrku u toj jedinici, i to na listi koalicije stranaka Demokrata i Laburista. SDP, doznajemo, IDS-u nudi tri ulazna mjesta i četvrto, rubno, za PGS, a na listi će, prvi put do sada, imati i riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. U ovoj izbornoj jedinici nova imena nude i Most i Domovinski pokret, koji kao kandidate ističu vjeroučitelja Marina Miletića i povjesničarku Carlu Konte.

O ključnim imenima koja će se naći na HDZ-ovim izbornim listama raspravljalo se jučer na sjednici Predsjedništva stranke, koja do zaključenja ovog izdanja nije završena, no već neko vrijeme poznato je u kojim će se izbornim jedinicama naći ljudi iz najužeg vodstva stranke.

Andrej Plenković ide u prvu izbornu jedinicu, tamo će i prvi SDP-ovac Davor Bernardić pa se u centru Zagreba očekuje visokopersonalizirana kampanja dvojice lidera. Hoće li u prvu izbornu jedinicu i Miroslav Škoro ili će se odlučiti za nastup u svojoj Slavoniji, još je nepoznato. Jedna od uzdanica Domovinskog pokreta u Zagrebu će biti Zlatko Hasanbegović, no još se ne zna hoće li se kandidirati u prvoj ili drugoj jedinici. U prvoj jedinici gužva je i na ljevici. Koaliciju manjih lijevih stranaka predvodi Tomislav Tomašević, a svoje adute tu ima i Stranka s imenom i prezimenom, i to dr. Boru Nogala i bivšeg HSLS-ova gospodarskog stratega Josipa Budimira.

Potpredsjednike Vlade Davora Božinovića i Zdravka Marića HDZ šalje u šestu i petu izbornu jedinicu. Iz Restart koalicije Mariću će se u petoj jedinici suprotstaviti, kako stvari stoje, europarlamentarac Predrag Fred Matić, a na listi će biti i bivši vukovarski gradonačelnik, danas šef vukovarsko-srijemskog SDP-a Željko Sabo. U toj jedinici očekuje se i žestok okršaj između HDZ-a i Domovinskog pokreta Miroslava Škore, čiju će listu nositi donedavno HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji sa sobom vodi i većinu iz raspuštenog vukovarskog ogranka HDZ-a. Na ovoj listi očekuju se i neka bivša Mostova imena poput Ružice Vukovac. Davoru Božinoviću u šestoj jedinici SDP će suprotstaviti političkog tajnika Davorka Vidovića, a u SDP-u se čuje da bi i bivši ministar financija Boris Lalovac mogao biti jedan od ključnih aduta u šestoj jedinici. I u ovoj jedinici gusto bi moglo biti na desnici budući da bi se ovdje mogao kandidirati politički tajnik Mosta Nikola Grmoja, no HDZ računa da bi im dio glasova desnice mogla vratiti Marijana Petir, koja bi se na HDZ-ovoj listi trebala naći kao nezavisna kandidatkinja.

U drugoj jedinici vlada velika gužva. SDP se pojačao županom Damirom Bajsom, HDZ još "nagovara" generala Mladena Markača, Škoro računa na Slavena Dobrovića, a Mostova je uzdanica Nino Raspudić. Boris Lalovac spominje se i kao mogući nositelj liste Restart koalicije u četvrtoj jedinici ako europarlamentarka Biljana Borzan ostane pri svojoj odluci da na listu ne ide. HNS ovdje računa na mandat, i to s Ivicom Vrkićem na listi.

Gužva u drugoj jedinici

Na dobar uspjeh HDZ i dalje računa u dvjema dalmatinskim izbornim jedinicama, no ni jučer se nije mogao doznati konačni odgovor Damira Krstičevića na ponudu da ponovo nosi stranačku listu u 10. izbornoj jedinici. S desnice HDZ tamo udara suverenistica Ruža Tomašić, ali i Mostov Božo Petrov. Restart koalicija na jug Dalmacije ide sa SDP-ovim šefom Kluba zastupnika Arsenom Baukom, ali i gradonačelnicom Supetra Ivanom Marković i gradonačelnikom Ploča Mišom Krstičevićem. Deveta jedinica bitka je na desnici. Škoro se tu uzda u ženska imena - Karolinu Vidović Krišto i Ljiljanu Zmijanović koje će na listi biti uz Hrvoja Zekanovića. Most igra na sigurno s Mirom Buljem, dok se u HDZ-u čuje da će njihovu listu vjerojatno voditi bivša vodička gradonačelnica Branka Juričev Martinčev.

Visoko na listi sigurno će biti i ministar uprave Ivan Malenica, a iako su ih predložile njihove županijske organizacije, posve je jasno da sada bivša državna tajnica Josipu Rimac te načelnica Gračaca Nataša Turbić na listu neće jer su usred korupcijske afere. Lista za dijasporu ključna za HDZ. Nosit će je Zdravka Bušić. Domovinski pokret podupire Željka Glasnovića, a SDP u 11. jedinicu ne ide.