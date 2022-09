Plenković: Paramilitarne opcije žele srušiti vlast. Ovo je tsunami mržnje prema HDZ-u

Šire predsjedništvo HDZ-a danas je održalo svoj tjedni sastanak u središnjici stranke na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu.

Nakon sastanka, novinarima se obratio premijer Andrej Plenković koji se na početku osvnuo na paket mjera kojeg je prošloga tjedna donijela Vlada.

- Cijelo vodstvo stranke podržalo je paket mjera za kojeg se slažu da je snažan i sveobuhvatan, a ostvario je sve ključne ciljeve koje smo najavili prošlog tjedna. To su subvencije i ograničenje cijena energenata, naftnih derivata... Naravno da je najbitniji dio cijena električne energije, a ona ostaje kakva je i sada do 31. ožujka. Mi smo mislili i na poduzetnike, vidjeli ste reakcije svih ključnih aktera, to govori o procesu kako smo do mjera došli. Mi smo uoči donošenja mjera razgovarali sa komorama, sindikalnim središnjicama, Maticom umirovljenika, predstavnicima prehrambenih lanaca...- kazao je na početku.

- Gledao sam reakcije u slovenskim medijima koji su reagirali pozitivno. Ovo je vrijeme odgovornosti svih - dodao je.

Komentirao je i subotnji prosvjed ispred središnjice HDZ-a.

- Očito je da je prosvjed propao i organizatori očito nisu uspjeli iskoristiti enormni val mržnje koji se generira već dugo vremena. Prosvjed je ispao kolaž svega i svačega, a te političke opcije - Most i DP su pokazali kakvi su. Oni su spremni koristiti nasilje i improvizirane molotovljeve koktele, ne bi li ih upotrijebili protiv policije. Mi smo zahvalili strankama koji su osudili prosvjed. U našem je društvu ljudi, paramilitarnih opcija, koji su spremni koristiti silu kako bi srušili demokratski izabranu vlast. Ne može mlada osoba doći sama od sebe u tu situaciju, to se radi o kontinuiranom zasipanju mladih ljudi koji na kraju svoje nezadovoljstvo artikuliraju na ovakav način. Ta raširena mržnja koja se širi mora imati granice. Prosvjedom smo vidjeli što je alternativa HDZ-u zdesna, a slijeva je vidimo na primjeru onoga što se događa u Zagrebu - kazao je.

- U Hrvatskoj postoje ljudi koji na silu nastoje promijeniti vlast. Ne zna se tko je bolji - Most ili Domovinski pokret. Ovo je tsunami mržnje prema HDZ-u - dodao je te kazao kako je prošloga tjedna u medijima objavljen ''manifest mržnje protiv HDZ-a'', no nije specificirao o kojem je mediju riječ.

Komentirao je i nesreću vlakova u Novskoj te kazao kako je razgovarao s ministrom Butkovićem.

- Mi ne sudjelujemo u onome što rade policija, DORH i Agencija. Držat ću se onoga što sam rekao u Novskoj, a to je da ćemo pričekati. Nije na nama niti potpredsjedniku Butkoviću da špekuliramo - kazao je pa komentirao stanje u Srbiji.

- Ponovit ću da i dalje traje kontinuirana potpora Vlade Hrvatima u Srbiji. Povećali smo proračun za Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvarske, razgovarali smo sa Žigmanovom o svim projektima u Srbiji. U Srbiji će uskoro biti proveden popis stanovništva i nama je važno da podupremo napore da što veći broj građana Srbije koji su Hrvati se tako i deklariraju. Mi smo se informirali o izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće 13. studenog te smo dali potporu gospođi Vojnić. Smatramo da je jako loše da Srpska pravoslavna crkva odnosno jedan njen dio odlikuje tj. nagrađuje osobu koja je osuđeni ratni zločinac - osvrnuo se.

Komentirajući situaciju vezanu uz aferu u Ini, sastanak s predstavnicima MOL-a će se održati ovaj tjedan, zaključio je premijer.

>> VIDEO Predsjednik sindikata o željezničkoj nesreći: 'Sigurno je da je došlo do pogreške strojovođe'