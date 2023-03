Plenković poručio: Neće biti izvanrednih parlamentarnih izbora. Komentirao i liječnike te obnovu

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu da neće biti izvanrednih parlamentarnih izbora i da se u takvim okolnostima, kada je svijet u najvećoj krizi u zadnje tri godine, igrati se s izvanrednim izborima može samo netko tko nema nikakvu odgovornost. "Od sredine 2024. do sredine 2025. održat će se četiri izbora - europski, parlamentarni, predsjednički i lokalni. Nema izvanrednih ranijih izbora. Nemam pojma tko su ti ljudi, pogotovo ovi koji pišu 'bit će sada, u jesen', to nema nikakve veze s onim što mi razmišljamo i razgovaramo. Izbori će biti u redovitim rokovima", rekao je premijer gostujući u emisiji "A sada Vlada" na HRT-u.

"U ovakvim okolnostima, kada je svijet u najvećoj krizi u zadnje tri godine, koju uopće nismo poznavali od svjetskih ratova, igrati se s izvanrednim izborima može samo netko tko nema nikakvu odgovornost", dodao je. Komentirao je da su u HDZ-u jako zadovoljni s anketama i sa stupnjem povjerenja koji imaju u sedmoj godini mandata, dodavši da su čvrsto usidreni na desnom centru "odakle se neće maknuti".

"Liberalne stranke, umirovljenici koji nas podržavaju i s kojima smo dogovorili strateške ciljeve - i ta je suradnja odlična, puna povjerenja, i manjinske stranke, dakle uključivost. Rješavamo sva pitanja zajedno, imamo stabilnu većinu. Prizivanje ranijih izbora - od toga ništa", istaknuo je Plenković.

Beroš ima zadatak razgovarati sa svim dionicima u zdravstvu

Premijer je komentirao i najavu štrajka pet krovnih liječničkih udruga istaknuvši da su plaće posebno u zdravstvenom sektoru "rasle više nego ikad", te najavio da će se provjeriti sve plaće u zdravstvu u centralnom obračunu plaća i nastaviti razgovor i tražiti rješenja. "Od 2016. osnovica plaća je narasla za trideset i nešto posto uz različite druge dodatke. Plaće u zdravstvu su rasle više nego ikad. Razumijem da postoje različite kategorije i da oni koji imaju manje gledaju da neki u tom sustavu imaju puno više", rekao je.

Nije konkretno odgovorio hoće li ih primiti na razgovor, što udruge zahtijevaju, rekavši da resorni ministar Vili Beroš ima zadatak razgovarati sa svim dionicima u zdravstvu i vidjeti kako se što može unaprijediti. Nakon što je, gostujući prošli put u emisiji lani u prosincu Plenković ocijenio da obnova nakon potresa ide "nestvarno sporo", sada je ocijenio da se s novim ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem ubrzala i ide jako dobro.

Rekao je da će potrošiti sva novčana sredstva iz Fonda solidarnosti te istaknuo da su dva cilja ove Vlade - da se obnovi i ubrza obnova kuća i da se ljudi stave u fiksni smještaj. Vezano za novi Zakon o izbornim jedinicama, istaknuo je da stari vrijedi do 30. rujna te poručio da će se sve riješiti na vrijeme jer su izbori sredinom iduće godine. "Bitno je da rješavamo strateške stvari u krizi i prioritete iz programa", dodao je.

Poručio je i da neće biti poreza na imovinu, dodavši da je ta tema nametnuta, no to, kaže, nije nešto što je u programu Vlade. Premijer je ocijenio da je registar kućanstva dobra inicijativa koja će dati bolju i realnu sliku ukupnog prihoda i stanja, no trebat će, dodao je, neko vrijeme da se napravi.

