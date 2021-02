Plenković: Pitajte gradonačelnika Petrinje je li rušenje kvoruma pobjeda

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković poručio je da je spreman Vladin protuprijedlog vezan uz Hrvatsku gospodarsku komoru, a inicijativu oporbe predvođene Mostom ocijenio je "zlonamjernom, demagoškom i populističkom inicijativom" te da neće donijeti nikakve značajnije promjene.

- To su demagoške i populističke inicijative. Ja sam davno rekao da je Most kao lijevak, što danas ubacite u njih, to će sutra oni u Saboru reći bez ikakvih filtera. Ovu su inicijativu prepisali od ljudi koji su bili politički aktivni, koji glume da su centar, a tisućama milja su lijevo od centra. To su politički akteri - kazao je Plenković nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, dodajući da će svi partneri podržati prijedlog parlamentarne većine.

Rekao je i da je inicijativa za ukidanjem obvezne članarine u HGK jedan od pokušaja da se demontiraju određene institucije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mi smo imali prošli tjedan jedan sjajan primjer. Imali smo Nacionalnu razvojnu strategiju na koju oporba nije dala niti jedan amandman. Bilo je 38 replika na moj govor, a amandmana nula. Nikakve ideje, kreacije, sugestije - rekao je Plenković.

Naglasio je da su predsjedniku Sabora rekli da će izaći s alternativnim prijedlogom.

- Nije da se o toj točki neće glasati, nego će Vlada imati svoj prijedlog - rekao je.

Komentirajući napuštanje Sabora oporbenih zastupnika, kazao je: - Ruše kvorum i proglašavaju to pobjedom. Pitajte gradonačelnika Petrinje je li to pobjeda. Oni su se pokazali tko su i što su.

Negira da je glasanje odgođeno zbog problema s partnerima.

- Stvar je normalne procedure. Ta je tema nebitna u odnosu na druge. Nije ovdje stvar da li netko unutar parlamentarne većine je za ili protiv reforme, ali je protiv inicijativa koje su populističke, demagoške, promašene - rekao je pa ponovio da im partneri nisu okrenuli leđa.

- To su ljudi koji imaju određene političke platforme i programe. Stvar je samo tehnike u Saboru kako temu koja je 55. po važnosti držati tamo. Najvažnija je tema obnova Banije.

Osvrnuo se i na sve veće kritike koje se odnose na nepopuštanje mjera.

- Mislim da smo u situaciji da trebamo poštovati mjere koje postoje. Moram reći da razumijem da je ljudima koji ne rade teško. Istodobno kada usporedite mjere koje postoje kod nas u usporedbi s drugim zemljama, onda ćete vidjeti da Hrvatska ima gotovo normalan način života - rekao je Plenković, ističući da su privatnom sektoru to nadoknadili s pomoći od 9 milijardi kuna.

- Prije 6 tjedana su svi skakali s pitanjima tko je kriv za veliki broj zaraženih, a sada kada je krenula situacija na bolje, svi pitaju kada će liberalizacija mjera - dodao je, pa napomenuo da je rasprava na Vijeću EU bila takva da svi idu u još restriktivnije mjere.

Upitan strahuje li od neposluha, kazao je: - Imate ljude koji pozivaju na neposluh. Propisi koji postoje su tu da se osigura zdravlje. Želimo stvoriti bolju situaciju da si omogućimo normalnu turističku sezonu.

Rekao je da je Vlada naručila više nego dovoljan broj cjepiva, a za manjak cjepiva su krive farmaceutske kompanije.

- Problemi koji su nastali su vezani uz svojevrsno kidnapiranje cjepiva o kojem sam ranije govorio. Rade to određene zemlje koje nude veću cijenu - kazao je Plenković.