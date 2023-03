Plenković o Zakonu o osobnoj asistenciji: '20 milijuna eura postaje 156 milijuna eura'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a. Uvodno se osvrnuo na najnovije podatke o rejtingu stranaka. "HDZ u sedmoj godini mandata na 30,4 posto. Ohrabrujući signali visokog stupnja povjerenja velikog broja građana. Smatramo da je to i obveza da nastavimo ostvarivati strateške ciljeve našeg programa. Nakon velike godine isporuke, želimo nastaviti dalje s ulaganjima, reformama", navodi.

Vezano uz stajalište HGK o sektoru obnovljivih izvora energije, u kojem se navodi da novi zakonodavni okvir koči razvoj te u kojem stoji da je razlog nedonošenje podzakonskih akata, rekao je: "Koliko je meni poznato, danas je izjavu dao državni tajnik. Ministarstvo će u najskorije doba predložiti Vladi usvajanje uredbe".

Na pitanje zbog čega se čeka, odgovara: "Oni očito rade na tome. Ja sam se danas informirao, spremaju tu uredbu. Bit će donesena u najkraćem mogućem roku".

Plenković se osvrnuo i na Zakon o osobnoj asistenciji. Naime, kaže kako će ministar Marin Piletić u četvrtak predstaviti prvi nacrt Zakona. "Kao što smo i najavili, trenutno se izdvaja oko 20 milijuna eura za oko 4 tisuće korisnika. Novim zakonom proširuje se opseg korisnika na 14 tisuća, a 20 milijuna eura postaje 156 milijuna eura. Dakle, ogromna izdvajanja u smislu i opsega ljudi i financijske težine ovoga zakona", navodi.

"Prema onome što smo mi čuli, a čuli smo reakcije niza udruga koje se bave ovom tematikom, velika većina je jako zadovoljna sa sadržajem zakona. Dakle, to dobivamo kao 'feedback'. Ako ima pitanja koja treba popravljati, tu smo da kroz redovitu proceduru čujemo eventualno dodatne ideje", dodaje.

"Naša politika je empatična politika, politika koja ide za tim da ide prema pacijentu, da se proširi krug prava. Zbog toga se donose odluke da izdvajamo jako puno sredstava za one ljude koji imaju tu nesreću da imaju tešku bolest za koju lijekovi do tada nisu bili uvršteni na liste HZZO-a. Imate takav trend jedne Vlade, ako imate trend donošenja Zakona o osobnoj asistenciji kojeg do sada nema, ako imate trend da se donosi Zakon o inkluzivnom dodatku kojeg isto sada nema, onda je to plus. Ako imate reguliranje većih prava kod Zakona o socijalnoj skrbi nego što je bilo do sada, onda je i to plus. Prema tome, naša politika cijela je sve ono suprotno od onoga što oporba govori. Dakle, oni daju nekakav prigovor da mi nemamo empatije. Pa obrnuto je", tvrdi Plenković.

"Naša je politika cjelovita, konzistentna, na dobrobit svih koji su u potrebi. Mislim da smo mi, sa svime što smo učinili u proteklih nekoliko godina, itekako pozitivnoga traga ostavili na povećanje prava i izdvajanja", dodaje.

Upitan o curenju podataka i agencijama za naplatu potraživanja, kaže: "Donesen je zakonski okvir na razini Europske unije krajem 2021. godine. Ministarstvo financija će, sukladno postojećoj europskoj direktivi, predložiti zakon i okvir koji će se odnositi na bolju zaštitu dužnika. Što se tiče curenja podataka, za to ovlasti imaju neka druga tijela, a ne Vlada. Neka ta tijela utvrde kako se to dogodilo".

