ODRŽAN MARŠ U ČETIRI GRADA

Anušić: Jučerašnji prosvjedi su bili protiv Hrvatske i projugoslavenski

Komemoracija povodom 34. obljetnice privremene okupacije Laslova
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
01.12.2025.
u 15:46

Rekao je da je to zaključio iz transparenata i poruka, među kojima je bio i jedan na ćiriličnom pismu

Jučerašnji prosvjedi "Ujedinjeni protiv fašizma" nisu bili antifašistički nego protiv Hrvatske i projugoslavenski, izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu ministar obrane Ivan Anušić. "Pratio sam poruke, simbole i mogu zaključiti samo jedno, to nije bio prosvjed protiv fašizma. To je bio čisti prosvjed protiv Hrvatske, rekao bih projugoslavenski, a možda još nešto žešće od projugoslavenskog", rekao je Anušić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara obrane država članica EU-a.

Anušić je rekao da je to zaključio iz transparenata i poruka, među kojima je bio i jedan na ćiriličnom pismu. Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli prosvjedne marševe s kojih je poručila da ne pristaje na zastrašivanja i podjele u društvu. Prosvjednici su poručili da se fašizam danas u društvu vidi "u svakom napadu na radnika, dostavljača na minimalcu samo zato jer je druge boje kože", "u svakom izgovorenom 'Za dom spremni' u Hrvatskom saboru, bez srama i sankcija", "na ulici, među crnim kapuljačama koje prijete nacionalnim manjinama".

FOTO Evo što su prosvjednici poručili transparentima na današnjem maršu
Ključne riječi
jugoslavenstvo fašizam antifašizam Ujedinjeni protiv fašizma Ivan Anušić

DU
Duupin
15:55 01.12.2025.

Bravo ministre!

PE
Pentagon
16:07 01.12.2025.

Ivice, dobro zboriš!

ZA
zagorecvz
16:02 01.12.2025.

To ti je kada imaš polupismenog ministra. Da je učio a ne primao udarce u glavu zanao bi da se čirilaca pojavljuje dijelom i na Bašćanskoj ploči pa sve do početka 19. stolječa na pojedinim crkvenim knjigama.

