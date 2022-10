'Plenković nam kaže da smo plaćenici? Neka SOA istraži HDZ, tamo sjede pravi ruski igrači, znam i tko ih financira'

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u srijedu je gostovao na Večernji TV-u u političkom intervjuu tjedna. U razgovoru s Petrom Maretić Žonjom posebno se osvrnuo na jučerašnje izjave Andreja Plenkovića da je oporba instrumentalizirana iz stranih centara moći te da Hrvatska ima unutarnje i vanjske neprijatelje.

Kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća pričao je o aferi u Ini, a na kraju je otkrio kako se Most sprema za parlamentarne izbore i tko će biti njihov kandidat za premijera.

VIDEO: Pogledajte intervju

Jeste li se prepoznali u izjavi Andreja Plenkovića koji je pričao o "vanjskim neprijateljima" i hrvatskoj oporbi koja je orkestrirana od stranih centara moći?

Premijer Plenković očito slabo poznaje demokratske, parlamentarne i političke procese. Sasvim je jasno da je u svim državama zadatak oporbe biti korektiv Vladi, kritizirati je i nastojati je svrgnuti na izborima. Stoga ne znam što točno znači njegova teza o vanjskim neprijateljima. No, u svakom slučaju mi iz Mosta shvaćamo je kao kompliment jer je takva premijerova reakcija očito znak da dobro radimo.

Kako komentirate tezu o stranim centrima moći koji orkestriraju oporbu?

Hrvatska ima svoju tajnu službu. Neka SOA uistinu istraži tko za koga rad i tko lobira za određene partikularne interese. Mislim da razloga za strah najviše imaju u HDZ-u kad je riječ o povezanosti s "vanjskim neprijateljima". Kod njih bi se našlo najviše povezanosti s ruskim kapitalom koji se reflektira i na domaće političke procese.

Utječe li na Most netko izvan države na bilo koji način?

Apsolutno ne niti bismo na to ikada pristali. Ali svakako radimo na jačanju prijateljstva i suradnje s našim zapadnim partnerima no tu se ne radi o utjecaju već najnormalnijim suradnjama s istomišljenicima.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Što mislite na koga je onda Plenković mislio?

Mislim da je to rečeno u potpunom očaju i strahu zbog svijesti da će ovoj Vladi ubrzo doći kraj. Plenković patetično koristi rat u Ukrajini i priča o ruskim neprijateljima misleći pritom da je on neki važan faktor na geopolitičkoj sceni. Eto, da nije Plenković na vlasti Rusi bi već ovladali Hrvatskom. Istinski neprijatelji su u HDZ-u koji su ruskim igračima omogućili utjecaj na strateške hrvatske resurse. Ta hobotnica seže od Agrokora pa sve do ministra Paladine. Napomenuo bih još da je kompanija PPD o kojoj se puno piše proteklih tjedana i koja je čista ruska ispostava nastala na ruskom plinu bila donator HDZ-a, a ne Mosta.

Je li se Plenković možda referirao na izjave vašeg kolege Marina Miletića koji je svojevremeno na Facebooku napisao "rokaj, barba Putine"?

Ta izjava napisana je prije sedam ili osam godina tijekom ruske intervencije u Rusiji kako bi se zaustavio pokolj kršćana. Mislim da u Hrvatskoj i šire nije bilo osobe koja to nije podržavala. Što to znači iz današnjeg gledišta? Ništa. Znači po Plenkovićevoj logici osobu treba osuđivati a priori bez da se sagleda čitav vremenski i politički kontekst. Što se tiče aktualne ruske agresije u Ukrajini mi smo to kao stranka osudili i takvu smo deklaraciju potpisali u Saboru. Tu nema govora.

Plenković je kazao kako će istražiti koji su to vanjski utjecaji na oporbu. Znači li to u prijevodu da premijer šalje represivni aparat na oporbu?

Moguće je da se to već radi, no ja to ne mogu znati. Od ovakvog HDZ-a sve je moguće očekivati pa čak i zlouporabu represivnog aparata i tajnih službi za nadzor oporbe. Čak i ako me već sad nadziru ja se nemam čega bojati. Uopće se ne bojim kako komuniciram, s kim komuniciram, razmjenjujem SMS poruke, pozive i slično. Znam da sam čist pa mi ne mogu ništa.

Treba li zbog svega sazvati Sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost?

Apsolutno to podržavamo, a taj je korak na predsjedniku Zoranu Milanoviću, a ne na nama. Neka službe otkriju tko je isprepleten s Rusima.

Jučer su nakon Plenkovićeve izjave pojedini HDZ-ovci pokušali reterirati. Zašto?

To trebate pitati njih. Ako je Plenkovićeva analogija da su oni koji ruše HDZ ruski plaćenici onda iz svega proizlazi da su ruski plaćenici Josipa Rimac, Darko Horvat, Lovro Kuščević i svi drugi HDZ-ovi dužnosnici i ministri koji su se pobrinuli da njihova stranka gubi rejting i ugled.

Kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća htjeli ste organizirati saslušanja svjedoka upućenih u pljačku Ine, međutim HDZ je kazao da je to protuzakonito.

To su njihove udbaške metode i spinovi kojima zastrašuju ljude u Antikorupcijskom vijeću među kojima osim političara sjede i neovisni stručnjaci. Pokazuju svu svoju bijedu i nemoć. Zašto HDZ onda nije promijenio saborski poslovnik kako bi učinio saslušanja legalnima? To su smiješne priče. Svi saborski odbori mogu imati saslušanja, ali evo mi baš sada ne smijemo.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Sazvali ste novu sjednicu za idući tjedan. Koga ćete pozvati na nju?

Pozvao sam bivši saziv Uprave Ine i saziv prije njege kao i premijera Plenkovića te njegovog bivšeg ministra Tomislava Ćorića. U HDZ-u se boje tih saslušanja koja bi mogla uzdrmati državu zato i apeliraju na članove Uprave da opstruiraju sjednicu. Naš je cilj odgonetnuti pljačku Ine, ali to očito nije cilj HDZ-a.

Bili ste na meti kritika jer ste svojevremeno na sjednicu Antikorupcijskog vijeća na saslušanje pozvali Uskokovog optuženika Dragana Kovačevića. Može li njegova riječ više uopće biti relevantna?

Zašto ga ne bismo pozvali ako ima ikakva, barem i najmanja saznanja o nezakonitim radnjama u Janafu, a gdje ga je 2020. na čelo tvrtke postavila Vlada Andreja Plenkovića? Sad je odjednom Dragan Kovačević postao irelevantan, ali zato su relevantna dvojica Uskokovih optuženika koji još uvijek sjede u Saboru i HDZ-u drže većinu. Dakle, Dragan Kovačević na tom saslušanju nije imao priliku za rehabilitaciju ili popravljanje ugleda već je trebao odgovarati na rešetanja zastupnika.

Spremate li se za parlamentarne izbore?

Most je uvijek spreman za izbore, možda je pak važnije da smo sada nakon nešto manje od desetak godina u politici zreliji i iskusniji i posve profilirani. Na izbore ćemo izaći samostalno i imat ćemo kandidata za premijera. To će biti Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić ili Božo Petrov.

Pričalo se o "ideološkom moratoriju" čime bi Most ušao u koaliciju s ljevicom te bi obje strane zatomile ideološke prepreke kako bi pobijedile HDZ?

Na izbore izlazimo samostalno, a nakon izbora bit ćemo spremni surađivati sa svim opcijama koje ne žele HDZ na vlasti i koje su spremne zatomiti ideološke razlike. No, opet ću i ovdje naglasiti - ideologija je prepreka i cjepidlačenje, ali mi u Mostu ispod nekih vrijednosti nećemo ići, a to su Hrvatska, Domovinski rat i zaštita tradicionalne obitelji.

Vlada je ovih dana najavila izgradnju nacionalnog stadiona...

Poljud je naš najadekvatniji stadion, no sramota je da Zagreb nema stadion takvog ranga. Hrvatska reprezentacija treba imati svoj dom kao i Dinamo koji je europski klub s rezultatima. Međutim, prije svega treba obnoviti Banovinu i centar Zagreba od potresa. Prioritet je i stadion da se razumijemo. No, i jedan i drugi proces treba ubrzati.