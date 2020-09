Plenković: Milanović je aktivist koji predvodi napade na Stožer

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da predsjednik Republike Zoran Milanović provodi aktivizam protiv Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Komentirajući Milanovićevu ocjenu da se Ustavni sud prepao kada je donio odluku da su svi zakoni i odluke Nacionalnog stožera u skladu s Ustavom, osim zabrane rada nedjeljom, Plenković je dolazeći na prvu redovnu sjednicu 10. saziva Hrvatskog sabora odvratio protupitanjem: "Što mislimo, jesu li svi ovi koji su bili protiv neka kontra politička agenda, neki aktivizam, a da su ovi drugi bili sukladni zakonu i Ustavu, pa i suci".

Pritom je potvrdno uzvratio na pitanje misli li da je predsjednik Republike taj aktivist koji predvodi napade na Stožer, dodavši da je "par ljudi uzburkalo priču i ovo je dio identificiranih aktivističkih skupina".

"Mi svi koji dugo pratimo stvari, pratite vi, pratim ja, nije to nikakva služba. Ja sam analitičan, gledam tko što piše, tko što govori, tko je s kim povezan i stvari su jasne", ustvrdio je Plenković.

Sve je jasno - odgovorio je i na pitanje jesu li predsjednik i ustavni suci koji su glasali protiv povezani.

Nemam pojma što je te suce inspiriralo da glasaju protiv, jesu li to istupi predsjednika i uopće me nije briga. Imate članak 16. Ustava, donesen Zakon, Vlada je osnovala Stožer, Stožer donosio odluke, korona pala u svibnju, organizirali izbore prije drugoga vala, imali 50 posto turističke sezone u odnosu na projekcije, meni je to Ok, poručio je Plenković.

"A ovi koji kažu da u Ustavnom sudu nisu hrabri, što nisu sami išli pred Ustavni sud" dodao je pojasnivši da misli na Milanovića.

Na pitanje očekuje li da će svi ministri koji će se danas fotografirati za tradicionalnu Vladinu zajedničku fotografiju dočekati kraj mandata, Plenković je uzvratio: "Mislite na križić, kružić? Pa, vidjet ćemo".

Na kraju prošlog mandata Plenkovićeva Vlada ostala je bez 14 ministara u odnosu na originalnu postavu, a veći dio ih je morao otići zbog sumnji na korupciju i sukob interesa.