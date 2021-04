Plenković o rekonstrukciji Vlade: Ta tema je na stolu kad je ja stavim

U središnjici HDZ-a održala se danas popodne sjednica Predsjedništva HDZ-a i sjednica Središnjeg odbora HDZ-a. Jedna od tema su bili i lokalni izbori.

- HDZ je uoči lokalnih izbora na prijedlog Predsjedništvu usvojio program i strategiju za lokalne izbore. Ja ću kao predsjednik stranke uputiti jedno pismo našim sugrađanima kao i svim našim članovima. Znamo tko su svi naši kandidati. Prvi put imamo tri kandidatkinje za župane - pohvalio se Andrej Plenković.

Kazao je da su jednoglasno prihvaćeni i program i strategija.

Komentirao je slučaj Zorana Mamića. Podsjećamo, Mamić je danas priopćio kako želi izdržavati svoju zatvorsku kaznu u BiH. Ministarstvo pravosuđa se nedugo zatim oglasilo i naveli kako nisu zaprimili obavijest nadležnih tijela o tome. n

- Što se tiče tog slučaja, vidjeli ste da je Ministarstvo pravosuđa objavilo priopćenje. Ja se s njim slažem - kazao je i pozvao ljude da ga pročitaju.

Na pitanje kako će spriječiti nasilje nad socijalnim radnicima nakon slučaja ubojstva dvogodišnje djevojčice iz Nove Gradiške, kazao je kako su to već riješili i to nakon ubojstva socijalnih radnika u Đakovu.

- Socijalni radnici rade važan posao - istaknuo je i podsjetio kako su socijalni radnici službene osobe.

Upitan o Superligi, kazao je: - Ja sam jučer razgovarao s predsjednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom. Razgovarao sam i s HNS-om. Mi smo protiv jer to znači da niti jedan hrvatski klub ne bi bio u tom superekskluzivnom klubu. Mi smo na tragu stava da tako nešto ne bi bilo dobro. Hoće li ovo zaživjeti? To ne znam. Mi želimo da to nogomet bude svima dostupan i da Hrvatska na tim natjecanjima postiže dobre rezultate.

Stanje u zdravstvu

- Mi smo pokazali u ovoj godini koliko država može učiniti na zdravlje građana. Mi u niti jednom trenutku nismo ostali bez lijekova i bez opreme. Oporba hoće igrati utakmicu protiv Vlade, to nije ništa neuobičajeno - objasnio je i naveo kako je Vlada napravila već brojne promjene u zdravstvu.

- Što se tiče rashodne strane zdravstva, trebaju vidjeti gdje nastaju. Reforma zdravstva može uspjeti ako svi trebaju u tome sudjelovati. To je jako jasna poruka.

Odbacio je mogućnost promjene rekonstrukcije Vlade,

- Tko je to rekao? Odakle ta tema? Ja sam premijer, niste vi. Ne vidim odakle ta tema. Ta tema je na stolu kad ja stavim, a ne baš apsolutno nitko drugi, poručio je.

Na pitanje o navodnim dozama Pfizerovog cjepiva koje je nabavio Pavle Kalinić, ustvrdio je kako nema pojma o tome.

- Mi smo posljednjih tjedana bili jako angažirani da Hrvatska dobije čim više doza. Svi tko se žele cijepiti moći će se cijepiti do 1. lipnja barem s prvom dozom.