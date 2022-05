'Trebamo štititi prava Hrvata u BiH, ali ne na ovaj način. EU i NATO-u u nas gledaju čudno'

Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Očekujem da će europsko izvješće biti ohrabrujuće za Hrvatsku i podržat će nastojanja Hrvatske. Napori su pokazali da sada imamo milijun i 600 tisuća zaposlenika, veći je nego bilo kada od 2008. godine. Stekli smo takvu reputaciju da čvrsto idemo prema europodručju. Vjerujem da će taj cilj biti realiziran početkom srpnja", kazao je.

Predsjednik Milanović o blokadi Švedske i Finske

"Ja nastojim ne slušati sve što on govori, on je ipak izabran, pa ga vi morate prenositi. Ja sam čak dobio signal da je on nas nazvao izdajnicima i veleizdajnicima. Po njegovim kriterijima to govori čovjek koji je išao aktivno agitirati u Sarajevo za Komšića protiv HDZ-a i protiv svih političkih stranaka koje imaju ambiciju da Hrvati trebaju biti legitimno u vlasti. Kredibilitet nula. Nije ideja da on valjda kao izborni protivnik širenja saveza, govori i prije nego je u svoju retoriku unio Hrvate u BiH. Imati izvornu tezu o širenju NATO-u. To dolazi u trenutku kada je Rusija napravila brutalnu vojnu agresiju. Radi li on to zbog uvjerenja, kroz radni nalog ili kao korisna budala koja ovo radi u interesu Moskve, meni to nije poznato", kazao je.

"Ako neki akteri među hrvatskim strankama u BiH misle da će im prijetnje blokadom pomoći, nisu u pravu. Milanović ovo radi da bi naštetio politički HDZ-u u Hrvatskoj i u BiH”, kazao je. "Trebamo štititi prava Hrvata u BiH, ali ne na ovaj način. Naši partneri u EU i NATO-u u nas gledaju čudno. Oni gledaju na nas, možete li vi to nekako riješiti", kazao je Plenković.

"Postoje suptilniji načini kako da se dođe do cilja i ne mogu razumjeti da netko ovako hoće pomoći", dodao je.

"Je li normalno da predsjednik huška DORH na saborskog zastupnika, je li to normalno, je li normalno da predsjednik huška na utamničenje ministra mislim da i to nije normalno", kazao je.

Poziv šefici DORH-a Zlati Hrvoj Šipek

"Nazvao sam i rekao da ću to javno reći i to zbog nedopustivog optuživanja da jedan zastupnik nosi drogu. Vrlo je bitno da nema dvostrukih aršina", kazao je.

"To što on hoće reći da je to za opoziv, to može objesiti mačku o rep", dodao je.

Bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik hrvatske Vlade Tomislav Karamarko osvrnuo se danas na presudu Visokog upravnog suda koja poništila odluku da se nalazio u sukobu interesa zbog čega je napustio dužnosti i kazao da će se šteta koja je nanesena Hrvatskoj možda mjeriti milijardama. Novinari su premijera pitali o tome.

"Karamarko je i dan danas član HDZ-a. Ja sam ga osobno pozvao na obljetnicu stote godišnjice rođenja dr. Franje Tuđmana. Pozdravili smo se, drago mi je što je bio. Drago mi je zbog presude. Što se tiče ostavke, ne bi rekao da je vezana samo za presudu", kazao je.

Na pitanje zašto sve to Milanović radi, Plenković je rekao:

"Ja bih rekao iz pakosti i jala. Nema ovdje doprinosa za Hrvate u BiH. Sve što se događa dobro u BiH dolazi od aktera u međunarodnoj zajednici". "Odbacujem njegov pokušaj da nam etiketira izdajništvo zbog jala, proruskog stajališta...", kazao je.

"Pa ja mislim da bi se on trebao vratiti u ustavnopravne okvire. Ne može pozivati na građanski neposluh. On se mora zapitati što radi, s kojim ciljem to radi", kazao je Plenković na pitanje hoće li pokretati opoziv predsjednika.

