VIDEO Milanović: Turska će skupo prodati svoj status u NATO-u. Kako se ponaša Hrvatska? Čini sve suprotno od toga

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je izvanrednu konferenciju za medije u srijedu u Uredu predsjednika Republike.

– Vidjeli ste da su Finska i Švedska podnijele zahtjev za NATO. To što Turska traži od Švedske je previše, ali Turska traži ono što može. Je li itko razgovarao s Turskom prije ovoga? Je li se švedska premijerka obratila turskom predsjedniku? Nije, s obzirom na loše odnose između Švedske i Turske. Ne znam što će se izroditi iz toga. Ne znam hoće li Švedska zadovoljiti te zahtjeve. Pristane li na ono što Turska traži, izgubit će na vjerodostojnosti – kazao je Milanović.

– Turska će skupo prodati svoj status u NATO-u. Kako se ponaša Hrvatska? Čini sve suprotno od toga. Turska direktno traži od Švedske i Finske ono što smatra nezaobilaznim. Rat u Ukrajini se događa. Mi imamo svoje probleme. Korupciju, razaranje pravne države, DORH-a. U svjetlu svega toga i nije dobro što se događa sa Švedskom i Finskom, ali dobro je da ljudi u Hrvatskoj vide što radi Plenković u privatnoj režiji. Švedska vanjska politika ima mišljenje o svemu i savjet za svakoga. Ovo je pitanje turskog dostojanstva. Hrvate u BiH politički se razara u režiji Andreja Plenkovića. Ja sam jedini koji na to upozorava. Mi se moramo boriti za svoje interese. Nakon 25 godina od Daytona i Eufora i sličnih, tamo i dalje nema nijednog hrvatskog časnika. Jer nam ne daju. Jer mi smo preproblematični. Što je Vlada učinila? Ništa. Znate tko tamo može biti? Austrija, Ugarska i Turska. To su države koje su napravile sav red u BiH od stoljeća sedmog. Što je s nama? Ali interesantno je da su oni tamo. Koje je međunarodno pravo utvrdilo te interese moći? Zato sam predložio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Plenković je predložio za Ukrajinu. Mi možemo o tome razgovarati, ali to nije direktni razlog.

Kazao je, ako Sabor ne ratificira članstvo Finske i Švedske u NATO-u, da će svi postati svjesni hrvatskih interesa te je naveo da će dati instrukciju hrvatskom veleposlanstvu Mariju Nobilu u NATO-u da bude protiv.

– Zadnja je riječ na Hrvatskom saboru i na njima je da dignu ruku. Ratificiramo li to bez krika, mi smo poklonili obiteljsko srebro – istaknuo je predsjednik.

– Ne znam što će biti s pregovorima s Turcima, ali neće ustati od stola nezadovoljni. Ovo je s jedne strane i loše, a s druge strane dobro da vidimo kako funkcioniraju pravne države.

– Mi sad slušamo velike akcije Grlić Radmana. Tek sad povlači Blinkena (američki državni tajnik Anthony Blinken, o. a.) za rukav. Zašto tek sada? Nitko neće sa mnom razgovarati jer postoji ekipa u Banskim dvorima koja gleda na sebe – kazao je i pozvao novinare da inzistiraju na pitanjima, te je to usporedio s time da će on nastaviti inzistirati kod DORH-a na slučaju Banožić.

– Goran Grlić Radman u odnosu na predsjednika države je nitko. Nema ga u Ustavu. Ono što ja ne želim jest da kao zadnji kukaljev ne kleknemo. Mojoj Hrvatskoj ne prijeti ništa. Ako meni prijeti blamaža, onda neka. Što prijeti Hrvatskoj? Nećemo ući u neki pet-projekt Andreja Plenkovića. Schengen? Neće se to dogoditi. Vidite što rade Bugarima već 17 godina. Možemo mi i bez Schengena.

Na pitanje je li Turska primjer ponašanja države zbog njezinih odnosa prema Kurdima, Milanović je kazao: – Da. Vi imate uređivačku politiku. Ja sam mali sebični hrvatski državnik. Dok mojem narodu prijeti požar, ne zanimaju me ljudska prava Kurda. Odgovor na vaše pitanje jest ''da''. Ja kršim hrvatski Ustav. Ja kršim zakletvu. Shvatite to kako želite.

Istaknuo je da će razgovarati sa saborskim zastupnicima oko ratifikacije za Švedsku i Finsku te je najavio da će poslati dopis glavnom tajniku NATO-u Jensu Stoltenbergu.

Odgovorio je pitanje novinara kako zna da Plenković planira otići na visoku poziciju u Europskoj uniji. – 'Ajde ga pitajte! Je li vam odgovorio? Ne. Neće biti predsjednik HDZ-a dovijeka. Mora se izvući. Ja se ne pokušavam ugraditi na mjesto predsjednika Europskog vijeća, to neka kaže.....onda ću se još više pitati što stoji na putu i zašto ne? Zašto lažeš ljudima u BiH da se boriš za njih.

Rekao je da Plenković mora biti hiperservilan da bi se dočepao visoke pozicije unutar Europske komisije te dodao da Plenković dopušta da se Hrvatsku razvlači kao bludnicu po cesti.

Milanović je potom ponovno komentirao temu BiH.

– Kad je sve formalno gledajući propalo, Komšić će i dalje biti član Predsjedništva BiH. Ne vidim kako bi se to drukčije riješilo. Hrvata nema dovoljno. Zato je Hrvatska potpisala Daytonski sporazum da zaštiti Hrvate. Zato ću se ja nastaviti boriti – objasnio je.

Ustavni sud

Osvrnuo se i na svoju izjavu o tome da treba ukinuti Ustavni sud.

– Ustavni sud je izveo državni udar. Ustavni sud je osporio volju 400 000 građana. Kad se skupe potpisi za promjenu Ustava, nitko nije iznad toga. Znate li vi što je prag od 10 posto birača? Kad smo mijenjali Ustav, bili smo pragmatični. Svjesni da nas tko zna što čeka. Odredba da 10 posto birača.... to je ipak visok prag. To je velik broj, to je inicijativa. Znate li koliko je Plenković dobio da bi vodio državu? Oko 600.000 birača. Kako da to nazovem drukčije? To je državni udar. Plenković maltretira državnu odvjetnicu. Što se događa s predmetom Banožić? Prijavu je podnijela osoba iz Državnih nekretnina. To je bilo prije nekoliko mjeseci. To što su čuli od nje nije bilo dovoljno da odu u Ministarstvo s nalogom. Đerek radi posao glavne državne odvjetnice. Plenković joj žari telefon da je zaštiti od mene. Onda kaže da je zvao zbog slučaja u Supetru. Bio je standardno bahat i nepromišljen. Danas laže. Znam ja, inače, sve o tom slučaju u Supetru.

Na pitanje tko bi radio posao Ustavnog suda, Milanović je rekao da bi to radilo neko drugo tijelo te je kao primjer naveo Veliku Britaniju gdje ne postoji Ustavni sud već parlament.

– Ima deset primjera kako se to može razjuriti – dodao je. Upitan je li njegov komentar da ustavni suci trebaju strepiti prijetnja, kazao je da on ne može prijetiti.

– Činjenica je da je Banožić počinio kazneno djelo i onda insinuira jednog vojnog pilota koji su došli s aviona da je ubijao Hrvate prije toga. Ja sam na čelu obavještajne zajednice već godinama i ne znam za to. Svašta se dozna uz kotao. Banožić utjeruje strah u kosti tim ženama da ne bi zapečatili lokal. Zbog čega je Sabo bio u zatvoru godinu dana? Zbog razgovara. A ovaj krade državu jer traži da se ne uvjetuje vlasnicima lokala.

Obrušio se potom i na Hrvoja Zekanovića. Podsjećamo, Milanović je sudjelovao na svečanoj sjednici Šibensko-kninske županije gdje je održao govor, Zekanović je izašao čim je počeo govoriti.

– Zekanović se pohvalio lokalnim novinarima da će izaći iz dvorane kad ja počnem pričati. U dvorani je bilo 300 ljudi. Nitko ga nije primijetio. Ako jesu, mislili su da ima problema s mjehurom. Što on toliko ima protiv mene? On je rigidni desničar. Njemu bi trebalo biti dobro ono što govorim o Hrvatima u BiH. Znate koji je moj problem s njim? On je kupljen.

– Leko i Antičević su u Ustavnom sudu zbog moje milosti. Tamo su pod stare dane, molili su me za to. Imam 100 svjedoka – odgovorio je Milanović na pitanje o tome da je i SDP postavio svoje ljude u Ustavni sud.

Na kraju je pozvao da se gleda što radi Turska. – Ono što oni traže, to je velika stvar. Ono što mi tražimo, to je mala stvar.

