Plenković: Ivošević bi se trebao povući, to je sramota. Da je to netko napravio iz HDZ-a imali biste revoluciju

Premijer Andrej Plenković boravio je u Sisku. Komentirao je pad BDP-a od 0,7 posto što je najmanje od početka koronakrize. “Podaci su ohrabrujući i to je na tragu naših očekivanja”, kazao je Plenković i dodao kako se vidi da izlazimo iz krize.

Komentirao je slučaj Bojana Ivoševića i njegov antisemitski ispad te kazao da je to zastrašujuće. Rekao je i da bi Ivošević trebao povući svoju kandidaturu, a dotaknuo se i Ivice Puljka.

"Otvoreno ću reći, to je zastrašujuće, to je sramota, da to piše netko prije 25 godina. Puljak koji se predstavlja kao centar je miljama daleko od centra. Razočaran sam njegovom bahatošću, arogancijom…", kazao je Plenković.

"Da je to netko napravio iz HDZ-a to bi bila revolucija, trebao bi se povući i više se ne baviti politikom, sramota, tek danas sam shvatio o čemu se radi", kazao je Plenković.

Plenković je komentirao i izjavu Miroslava Škore da se on i predsjednik Milanović ne bi trebali petljati u kampanju.

"Da bi se čovjek bavio politikom mora znati nešto, on mora znati da kao predsjednik stranke i Vlade ne samo da imam pravo, nego bi bilo loše da ne pomažem kandidatima u lokalnoj kampanji. Što se tiče predsjednika, tu je u pravu, on bi trebao biti neutralan, ali on je otrčao u sve džepiće gdje SDP još opstaje na lokalnoj razini", kazao je.