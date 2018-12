Plenković: Bit će onako kako je dogovoreno ili će se natječaj poništiti

Nakon ostavke Vlade Galića, savjetnika predsjednice Republike, premijeru Plenkoviću je u Bruxellesu postavljeno pitanje povjerenja u Ministra obrane- Damira Krstičevića.

"Ne znam uopće otkud ta tema ima li Damir moje povjerenje ili ne. Uložio je jako puno uopće u reformu obrambenog sustava, poboljšanja svih mogućih aspekata Hrvatske vojske i hrvatskih vojnika. Od povratka vojske u one gradove u kojima ih nije bilo, konačno će se i Pume vratiti u Varaždin, Vukovar, Sinj, Ploče, Pula, da ne govorimo o tome koliko se uložilo u opremu. Prema tome, on već što se toga tiče ima pravu jednu stečevinu iza sebe, tu nema dileme to je ministar obrane kojeg hrvatski vojnici jako cijene, a cijene ga naravno i hrvatski birači."

Plenković je komentirao i situaciju s izraelskim borbenim zrakoplovima.

"Ovdje ponavljam, tu je hrvatska strana u potpunosti mirna. Prije donošenja konačne odluke, vodite računa upravo da ne bi se pojavili neki elementi koje u tom trenutku nismo mislili, ovo je za hrvatsku do sada neistraženi proces, nisu se nabavljali avioni na ovaj način i mi smo poslali posebno izaslanstvo i u Izrael i u SAD jer sam kao odgovoran Predsjednik Vlade želio biti sasvim siguran da nema nikakvih zapreka." izjavio je premijer te nastavio:

"Prema onome što je tada prezentirano i meni i ostalim članovima vlade nema niti jednog elementa koji u tom trenu bio sporan. Da smo mi razvidno mogli prepoznati da postoji neki problem sigurno da bismo još radili na tome da dobijemo prava jamstva. Stav je vrlo jasan: kupit ćemo ono što je radna skupina predložila vladi u najboljoj ponudi, točka. Bilo kakve modifikacije koje bi dovele da taj proizvod koji je odabran bude drukčiji, cjenovno različit, ne dolaze u obzir. Tu nema nikakve dileme. Ili onako kako je ili će se poništiti natječaj. Tu se ponašam odgovorno, to je novac hrvatskih poreznih obveznika, korektnost procesa, zakonitost posla. Što je odlučeno, mora se ispoštovati.

Postavljeno mu je i pitanje o ostavci Milijana Brkića, koji je kao i Vlado Galić, umješan u aferu SMS.

"Puno toga pitate, vidio sam kao i vi vijest da je dao ostavku. Ne znam ništa osim što je objavljeno. Imat ćemo u ponedjeljak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost pa ću malo više znati o toj temi, ali cijela ta afera nije dobra, ja iza toga stojim i treba je rasvijetliti do kraja.

