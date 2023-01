Planirate put u inozemstvo? Spremili smo popis cijena vinjeta i cestarina u susjednim zemljama

Nakon dvije „Covid-sezone“ ova bi godina napokon trebala donijeti jednu pravu, redovnu skijašku sezonu, a osim zbog činjenice da napokon više nema restrikcija izazvanih pandemijom, slovenska, austrijska, talijanska, francuska (i još poneka) skijališta našim će sugrađanima biti još primamljivija jer smo ušli u Schengen pa nema više famoznog čekanja i kontrole na granicama prema popularnim europskim skijaškim destinacijama.

Ipak, iako vam za dolazak do Pohorja, Rogle, Kronplatza, Bad Kleinkirchheima ili Nassfelda više ne treba, u teoriji, niti osobna iskaznica, i dalje ćete na putu prema planinama morati izdvojiti pokoji euro za – cestarine. U nekim državama asfalt koji koristite morat ćete platiti putem vinjeta, negdje je riječ o klasičnom sistemu naplate, a ima i onih koji vam za vožnju neće uzeti niti centa. U nastavku donosimo popis troškova vinjeta i cestarinama u državama s popularnim skijaškim destinacijama.

Slovenija

U susjednoj nam državi od 1. veljače prošle godine za plaćanje cestarine vrijedi samo e-vinjeta s kojom se može voziti po svim autocestama i obilaznicama. Klasične „naljepnice“ su ukinute. Prije puta u Sloveniju potrebno je otići na internetsku stranicu dars.si i tamo kupiti tjednu, mjesečnu ili godišnju vinjetu. Ali moguće je slovensku vinjetu kupiti i na benzinskim postajama, samo date broj registracijskih pločica. E-vinjeta povezana je s registarskom oznakom vozila, pa zbog toga pri kupnji morate navesti točan registarski broj i državu registracije vozila te odabrati e-vinjetu za odgovarajući cjenovni razred. Za vozila do 3,5 tone i 1,3 metra visine e-vinjeta za 7 dana će vas koštati 7,5 €, za mjesec dana 30 €, dok godišnja iznosi 110 €. Za sva vozila preko 1,3 metra visine cijene su duplo više (15 € za tjedan dana, 60 € za mjesec i 220 € za godišnju vinjetu).

Foto: EXPA/ Johann Groder

Austrija

U Austriji se cestarina plaća u obliku vinjete (možete birati između klasične i digitalne) ili putem tzv. GO-Boxa. Vinjete se mogu kupiti u Austriji u autoklubovima ÖAMTC i ARBÖ, na kioscima i benzinskim postajama te u susjednim zemljama u pojedinim autoklubovima i na benzinskim postajama u blizini granice. Vinjeta se prije prelaska granice odnosno ulaska na austrijsku autocestu ili brzu cestu mora ispravno zalijepiti na vjetrobransko staklo u lijevom gornjem kutu ili iza retrovizora. Vinjeta za osobna vozila do 3,5 tone košta 9,90 € i vrijedi 10 dana, dvomjesečna je 29,90 €, a godišnja 96,40 €. Digitalne vinjete možete kupiti na internetskoj stranici shop.asfinag.at/hr/proizvodi/digitalna-vinjeta/ gdje je objašnjen cijeli postupak kupnje, a isto kao i u Sloveniji vinjeta je vezana uz registracijsku oznaku vozila.

Sva motorna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone moraju posjedovati takozvani GO-Box uređaj koji putem mikrovalnog signala registrira svaki prolaz ispod portala za kontrolu naplate cestarine. Emisijski razred EURO vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone određuje visinu cestarine, a ona mora biti pohranjena u GO-Boxu.

Na kraju napominjemo kako je uz vinjetu potrebno dodatno platiti cestarinu za vožnju kroz određene tunele ili planinske prijevoje, a ona se između ostalog plaća na ovim cestama: cestovni tunel Arlberg, autocesta Brenner, cesta Dachstein, cesta Felbertauern, alpska cesta Gerlos, alpska cesta Großglockner, cesta Maltatal-Hochalm, cesta Nockalm, autocesta Pyhrn (tunel Gleinalm), autocesta Pyhrn (tunel Bosruck), alpska cesta Silvretta, autocesta Tauern (tuneli Tauern i Katschberg), alpska cesta Timmelsjoch, alpska cesta Villach – Dobratsch, tunel Karavanke. Cijene za te ceste, tunele ili prijevoje variraju u rasponu između 6 i 13 €.

Italija

Italija još uvijek ne koristi vinjete nego, kao i Hrvatska, klasičnu naplatu cestarina, a točan popis cijena svih cestovnih dionica dostupan je na internetskoj stranici www.autostrade.it/en/pedaggio. Ugrubo, vožnju dionicom od Milana do Napolija koja je dugačka 776 kilometara platit ćete 57 €, dok će vas 89 kilometara vožnje između Venecije i Belluna stajati 8,10 €. Ne postoji točna formula po kojoj se izračunava naplata svakog prijeđenog kilometra jer visinu cestarine određuju različite tvrtke i trgovačka društva koja imaju koncesije nad određenim dijelovima autocesta, ali prema nekoj najgrubljoj računici svakih 10 prijeđenih kilometara će vas u prosjeku ispasti između 80 centi i 1 eura.

Francuska

Niti u Francuskoj, baš kao niti u prethodno spomenutoj Italiji, još uvijek nisu uvedene vinjete. Visina cestarine u Francuskoj ovisi o kategoriji vozila i prijeđenoj udaljenosti. Ne postoji opći porez na kilometražu budući da mrežama autocesta upravljaju različite tvrtke, a cestarine se značajno razlikuju u nekim regijama. Najpovoljnija cijena karte može se pronaći na službenoj web stranici autoroutes.fr gdje se nalazi kalkulator cestarine. Jednostavno dodate gradove kroz koje ćete prolaziti, odredište i kategoriju vozila. Kalkulator izračunava točan iznos naknade. Ugrubo, dionicu od 400 kilometara platit ćete oko 30 eura, što, opet napominjemo, može varirati.

Ostale države

U većini ostalih država uvedene su vinjete, pa ćete tako u Češkoj desetodnevnu vinjetu platiti 12,5 €, mjesečnu 17,5 €, a godišnju 59 €. U Bugarskoj tjedna vinjeta košta 8 €, mjesečna 15, a godišnja 50 eura, dok u Rumunjskoj tjedna iznosi 6 €, mjesečna 16 €, tromjesečna 36 € i godišnja 96 €. Slovačka će vam tjedan dana korištenja svojih cesta naplatiti 10 €, mjesec 14 €, a godinu 50 eura.

I kao šećer na kraju, cestarinu uopće nećete morati plaćati zaputite li se u Njemačku, Albaniju, Crnu Goru, Finsku, Litvu ili Latviju.

