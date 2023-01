Najavljen novi sustav naplate cestarine, prometni stručnjak: 'Trebao je biti uveden ranije, moglo bi doći do kolapsa'

Hrvatska bi već od početka iduće godine mogla imati novi sustav elektroničke naplate cestarina na autocestama. Najavio je to potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u programu N1 televizije, a za Večernji list je pojasnio kako je riječ o sustavu planiranom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

- Mi smo kroz NPOO osigurali 500 milijuna kuna za takav sustav, s rokom implementacije do 2025. godine. No, namjeravamo ga uvesti i ranije, nadamo se s 1. siječnja 2024. – rekao nam je ministar, najavljujući kako će natječaj za nabavu novog sustava biti raspisan u prvom kvartalu ove godine, a precizan datum implementacije ovisit će, naravno, i o potencijalnim žalbama koje mogu oduljiti postupak javne nabave. Butković precizira i kako je namjera nabaviti beskontaktni sustav, koji će omogućiti prolazak kroz naplatne postaje bez zaustavljanja, a na kojem će principu on raditi, ovisit će o modelima koji budu ponuđeni kroz javnu nabavu. Premda se model naplate prema prijeđenom putu neće mijenjati, Butković ističe kako će novi sustav elektroničke naplate biti svojevrsna vinjeta, s obzirom na to da se, kaže, sustav klasičnih vinjeta s naplatom za vremensko razdoblje polako napušta.

Ministar očekuje i kako će novi sustav autoceste učiniti atraktivnima za veći broj vozača, pri čemu spominje i da je na hrvatskim autocestama lani naplaćen rekordni iznos cestarine, veći od tri milijarde kuna. Unatoč inflaciji, Butković kaže kako cestarine u novoj godini neće rasti i ističe kako su one kod uvođenja eura s prvim danima ove godine zaokruživane na niže.

Najavu novog sustava elektroničke naplate cestarina pozdravlja i prometni stručnjak Goran Husinec, koji ističe kako je nebitno hoće li se raditi o vinjetama ili o nekom drugom model beskontaktnog plaćanja te kako je važno jedino da se kroz naplatne postaje može proći bez zaustavljanja. Upozorava, međutim, kako je novi sustav trebao biti uveden ranije, jer bi ukidanje schengenske granice moglo stvoriti prometni kolaps na naplatnim kućicama tijekom turističke sezone.

- Sve to trebalo je odraditi do iduće turističke sezone. Ulaskom u Schengen prelazak automobila preko granice je značajno ubrzan. Oni granicu prelaze nekim uobičajenim cestovnim brzinama i bojim se da bi se, uz povećan promet u sezoni, gužve koje su do sada bile koncentrirane na dva različita mjesta sada mogle preliti na punktove za naplatu cestarina i tamo stvoriti kaos – upozorava Husinec.

