Plaće će rasti, poznato i koliko. Novost i kod davanja napojnica

Hrvatski sabor u četvrtak je većinom glasova izmijenio devet poreznih zakona slijedom kojih bi se građanima trebale povećati plaće, a stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine.

Izmjene, uz ostalo, donose ukidanje prireza poreza na dohodak, povećanje praga za primjenu više stope poreza na dohodak te povećanje osobnog odbitka.

Osnovni odbitak diže se s 530 na 560 eura, diže se i osnovica osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji, svi iznosi zaokružuju se u korist poreznih obveznika, a podiže se i prag za primjenu više stope s 47.780 na 50.400 eura godišnje te se smanjuje osnovica za mirovinsko osiguranje u prvom stupu, čime bi se plaće trebale povećati.

Koliko će plaće rasti, još se ne zna jer sve ovisi o tome kako će gradovi i općine reagirati na Vladin plan ukidanja prireza, odnosno njegova pripajanja sadašnjem porezu na dohodak.

Makne li se prirez na stranu, ne treba očekivati čudo te bi se povišica plaća mogla kretati oko prosječnih šest ili sedam eura na temelju povećanja osobnog odbitka, do 45 eura za radnike koji zarađuju oko minimalnih 700 eura bruto. Najveću povišicu od sedam do osam posto na svoja primanja može očekivati dvjestotinjak tisuća radnika s bruto plaćama od 700 do 800 eura, a kod ostalih će postotak povećanja biti skromniji ili ga neće biti.

Unutar poreznih izmjena je i oporezivanje dohotka od kapitala, imovine i imovinskih prava kroz povećanje poreznih stopa čiji ukupni efekt je nešto manji od šest milijuna eura.

Izmjene zakona o lokalnim porezima uključuju povećanje raspona u kojem gradsko ili općinsko vijeće može utvrditi visinu poreza na vikendice od 60 centi do pet eura po četvornom metru.

Novost je i što će se napojnice ubuduće moći ostavljati i putem kartica. Pritom će neoporezivi iznos biti utvrđen na 3360 eura, dok će se iznos napojnice iznad neoporezivog djela oporezivati po stopi od 20 posto.

VEZANI ČLANCI:

U novom poreznom paketu su izmjene Zakona o porezu na dohodak, o lokalnim porezima, o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, o doprinosima, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o porezu na dobit, Zakon o PDV-u, te zakoni o poreznom savjetništvu i o administrativnoj suradnji u području poreza.

Oporba: Superhik reforma koja puni džepove najbogatijih

Prije samog izglasavanja poreznog paketa, oporba je ponovila kritike navodeći da je riječ o "superhik reformi", "pretakanju iz šupljeg u prazno", "punjenju džepova najbogatijih" i rastu prosječne plaće tek za 6 do 7 eura.

"Pokazuje se da je Vlada nemoćna ozbiljno povećati plaće, s izmjenama 10-ak zakona povećava prosječnu plaću za 6 do 7 eura, a ulazi u mirovinski sustav", kazao je Boris Lalovac (SDP).

"Gubitnici su ponovno umirovljenici, određenima će država plaćati doprinose, a drugima neće, ovo je i ozbiljno ustavno pitanje", upozorio je. Porazno je da će se plaće prosječno povećati tek za 7 eura, dok inflacija jede realne plaće, navodi i Davor Bernardić (Socijaldemokrati).

Katarina Peović (RF) i Dario Zurovec (Fokus) smatraju da je riječ o pretakanju iz šupljeg u prazno. To je "superhik" porezna reforma, snižavaju se porezne stope za plaće najbogatijih, nema poreza na nekretnine ni na imovinu, rekla je Peović.

S druge strane, Marko Pavić (HDZ) pohvalio je poreznu reformu, da cilja najsiromašnije i jača fiskalnu autonomiju lokalnih jedinica. "Grad Zagreb biti će jedini koji neće povećati plaće svojim građanima ovom reformom, a ima 400 milijuna kuna viška od prošle godine i 20 posto rasta prihoda od poreza na dohodak", rekao je Pavić izazvavši niz reakcija oporbe.

"Ova reforma je napunila džepove Grliću Radmanu, Vujnovcu i sličnima, očito vi ne živite u istoj državi kao narod, otiđite u trgovinu", poručio je Miro Bulj (Most) . Njegova stranačka kolegica Marija Selak Raspudić pozvala vladajuće da prihvate njihov zaključak da se neoporezivi dio plaće digne na 670 eura, što nije prihvaćeno.

Mirela Ahmetović (SDP) spočitnula je Paviću kupovanje parfema javnim novcem i pozvala vladajuće da usklade mirovine s inflacijom. Parfeme je spomenuo i Arsen Bauk (SDP). "Lalovca će upamtiti obitelji kojima je omogućio da lakše vrate kredite u švicarcima, a Vas kao ministra samo oni ministri kojima ste poklonili parfem", rekao je.Vlada je na inflaciji napunila državnu blagajnu, a ničeg se ne odriče, zaključio je Nikola Grmoja (Most).

Sandra Benčić (Možemo!) odgovorila je na kritike na račun Zagreba. "Zagreb je jedini grad u Hrvatskoj koji pet godina zaredom mora ostvarivati suficit da bi pokrio vaš ilegalni deficit koji ste napravili s (Milanom) Bandićem kupujući od parfema do vila", istaknula je.

VIDEO Pokloni padaju u Saboru: Bulj darovao Hrvoj-Šipek majicu, ona mu zauzvrat stavila značku